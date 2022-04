La curva de los precios

La inflación continúa disparada, no solo en España, pero en nuestro país especialmente, y a la ministra de Economía eso le parece "inaceptable", según aseguró ayer.

También a los ciudadanos les parece inaceptable que los precios de la luz, del gas y de los alimentos, entre otros, se suban a la estratosfera, pero con eso nos quedamos. Dice la ministra que el Gobierno "hace lo posible para que (la inflación) empiece a bajar", pero hasta ahora lo que ha hecho no ha sido gran cosa, subvencionar con veinte céntimos el litro de gasolina o de gasóleo e inventarse una excepcionalidad ibérica en el mercado eléctrico que aún no sabemos si servirá de algo o si llegará a aplicarse siquiera. "Hay que alcanzar cuanto antes el pico de la inflación, y cuanto antes empezar la senda descendente que todos los organismos ven", añade Calviño, como si alcanzar el pico y empezar a bajar dependiera de nosotros y no, en realidad, de factores que están lejos del control del propio Gobierno y de los españoles. Y los ‘organismos’ a los que se refiere la vicepresidenta económica en realidad ya calculan que la inflación no va a ser un fenómeno pasajero, como se pensaba hace unos meses, sino que puede mantenerse hasta finales del año que viene. Eso, si no arraiga una espiral precios-salarios que la convierta en crónica. Quien sí puede hacer algo para frenar la inflación es el Banco Central Europeo, y seguramente lo hará, elevando los tipos de interés. Pero eso, claro está, tiene serias contraindicaciones para la economía española, porque agravará el coste de nuestra elevada deuda pública. Durante la pandemia, el Gobierno se ha acostumbrado a ‘doblegar’ –eso decía– las curvas del virus, pero esta de los díscolos precios puede ser todavía más recalcitrante.