Le Pen vuelve a retar a Macron

Emmanuel Macron y Marine Le Pen tienen dos semanas para conquistar al electorado después de haber superado la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Francia.

El actual presidente parte con ventaja para mantenerse otros cinco años en el Elíseo. Sin embargo, no es una ventaja irreversible. Deberá convencer a muchos conciudadanos desencantados con su gestión o con su estilo, que consideran altivo y elitista. Existe un clima de queja social en el país ante problemas que Macron no ha abordado en el pasado lustro y que se va a manifestar activamente en la calle. El candidato centrista no tiene, pues, segura la victoria. Hará mal si se confía.

La batalla por la presidencia de Francia se resolverá entre el candidato de La República en Marcha, un partido liberal de centroderecha con un fuerte componente socialdemócrata, y la de Reagrupamiento Nacional, la fuerza de extrema derecha formalmente suavizada. Globalización y europeísmo frente a ultranacionalismo y populismo. Hace cinco años, Macron contó con el voto prestado de quienes querían frenar a Le Pen y que, luego, le han reprochado no haberlos tenido en cuenta en sus políticas. Ahora, este amplio sector volverá a agitar el miedo a que la ultraderecha pueda gobernar, pero habrá que ver si parte de ese electorado decide quedarse en casa para no tener que elegir entre un ‘mal presidente’ y una ‘mala alternativa’.

Otro aspecto destacable de la primera vuelta es la debacle de los partidos tradicionales: la derecha de Los Republicanos, socialistas, comunistas y verdes. Se confirma así el cambio sufrido por el escenario político francés. La fragmentación de la izquierda, dividida entre cinco candidatos, ha jugado en contra de todos ellos. Especialmente demoledor es el resultado de la socialista Anne Hidalgo, con solo el 1,9%, que deja al histórico PS de los presidentes Mitterrand y Hollande a un paso de la desaparición.