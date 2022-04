Planificar el relevo médico

Uno de cada cuatro facultativos de la red pública de Aragón tiene más de 60 años y la mitad supera los 50.

Estos datos reflejan el progresivo envejecimiento de un ámbito que adolece de déficit de personal y donde no está asegurada la reposición de especialistas por el volumen de plazas MIR que se convocan anualmente. Desde hace más de una década de viene advirtiendo de este problema, que no tiene fácil solución porque la formación de un médico no es algo que se pueda improvisar: formar a un especialista supone hasta once años de media, si se suman los seis de licenciatura y los cuatro o cinco de especialización. Tanto los responsables sanitarios del país como los de cada comunidad autónoma tienen que abordar este déficit al que se ha llegado por falta de planificación.

El informe ‘Oferta-Necesidad de Especialistas Médicos 2021-2035’, elaborado en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria con el amparo del Ministerio de Sanidad, calcula que en el año 2027 faltarán en España 9.000 profesionales y casi 18.000 en 2035. No se trata de un problema nuevo. Desde hace años, el Defensor del Pueblo denuncia que España tiene escasez de médicos en Atención Primaria, en sanidad rural y en especialidades y también escaso número de profesionales de enfermería. Sin embargo, se ha hecho muy poco para mejorar la planificación de las plantillas de profesionales sanitarios a largo plazo.

La búsqueda de soluciones requiere una visión amplia: desde mejorar la estabilidad de los contratos para frenar el éxodo de profesionales hasta abrir mercados recuperando su dimensión estatal para evitar las imposiciones lingüísticas de varias autonomías, pasando por una mayor versatilidad de las especialidades, políticas activas de reclutamiento y retención, y aumentar el prestigio social y profesional de la Atención Primaria.