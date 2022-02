Cartas al director de HERALDO: Juego de Tronos en el Partido Popular

Juego de Tronos en el Partido Popular

Cuando escuché que pedían la cabeza de Teodoro García Egea, me vino a la cabeza la serie ‘Juego de Tronos’ (atención, si no han visto la serie puede haber ‘spoilers’).

En el PP, ‘Jon Snow Casado’ era el líder inmaculado, con principios, que quería acabar con la corrupción y veía con preocupación el ascenso imparable de ‘Daenerys Ayuso’, cuya ambición amenazaba con usurpar el trono de hierro. Aconsejado por ‘Tyrion Teodoro’, quiso clavarle un puñal para acabar con ella, pero salió mal parado: el dragón de Ayuso le lanzó una llamarada de ardiente fervor popular que clamó por su dimisión, y el fuego se extendió con todos los barones reclamando su marcha. Así rodaron las cabezas de ‘Snow Casado’ y de ‘Tyrion Teodoro’, y en la junta general se gestó el nombramiento como nuevo rey del partido del ‘Cuervo de tres ojos Feijóo, el viejo zorro que conoce el pasado, el presente y el futuro con sus casi veinte años de reinado en Galicia. Mientras tanto, en el reino del Norte, más a la derecha, el vacío dejado por los reyes del PP estaba siendo ocupado por los desaprensivos de ‘Ramsay Bolton Abascal’. En el anterior capítulo de la derecha, el año pasado presenciamos la boda roja, en la que Ciudadanos cayó en una emboscada después de su flirteo con el PSOE. La reina de Ciudadanos, ‘Catelyn Stark Arrimadas’, cayó en la serie, y no se sabe lo que sucederá en las próximas elecciones: en las novelas, Catelyn resucita y vuelve a la carga (también en política Pedro Sánchez resucitó y volvió triunfante después de su derrota y aparente muerte política). ¿Volverá un día ‘Catelyn Stark Arrimadas’ a revivir y abanderar la lucha política? Lo veremos en próximos capítulos. Mientras tanto, los dragones de ‘Daenerys Ayuso’, con su inseparable consejero ‘Miguel Ángel Mormont Rodríguez’, vigilan el trono de hierro.

Concha Fernández Milián. TERUEL

Sacudirse los complejos

Cuando ocurre una catarsis como la que ha sacudido el Partido Popular lo último que se puede hacer es persistir en el error que la ha provocado. Y ese error no es otro que el acomplejamiento que padecen los dirigentes, que no los votantes, de dicho partido ante la autoproclamada superioridad moral de la izquierda española en general y de los socialistas en particular y que solo se creen ellos. Solo hay que remitirse al historial de condenas por latrocinio del PSOE (680 millones malversados en los ERE andaluces), y por otro lado al historial de pactos de gobernabilidad que no les dejarían dormir (Sánchez ‘dixit’) con comunistas, con separatistas condenados por sedición hasta que los indultaron y con la rama parlamentaria de los terroristas, añadiendo la sustracción de derechos fundamentales que nos infligió a los españoles en los dos estados de alarma declarados judicialmente como inconstitucionales y que en cualquier democracia europea hubiera supuesto la dimisión en bloque de todo el gobierno, para determinar que la superioridad moral de la que hacen gala brilla por su ausencia. Por todo ello, los dirigentes del PP deben sacudirse cualquier complejo, pactar con Vox todo lo que signifique desalojar a la izquierda de cualquier gobernanza, hacerlo con la seguridad de tener el respaldo de su electorado y estar dispuestos a dar la batalla cultural que nunca han dado producto de esos complejos infundados. Para pilotar esta nueva nave hace falta un capitán con fuerza, brío y que infunda respeto tanto en los propios como en los adversarios. Y esa no es otra que Isabel Díaz Ayuso, a la que desde aquí le pido que dé un paso al frente, que muchos la seguiremos.

José María Bello Mercadal. ZARAGOZA

Chapucero PP

No seré yo quien minimice el chapucero manejo que la cúpula del PP ha hecho de la innecesaria y absurda crisis que ellos mismos han provocado. Tampoco rebatiré que, en un justo ataque de enfado, ciertos apoyos del PP recalen en Vox o incluso en Ciudadanos; pero habría que hacérselo mirar, si algunos llegaran al PSOE de Sánchez. ¿Acaso no sigue siendo el mismo PSOE que presuntamente malversó cientos de millones de euros en una sospechosa compra de material sanitario en los primeros meses de la aciaga pandemia? ¿O el mismo que está arruinando a los españoles con unos impuestos confiscatorios, para sufragar unos desmedidos y prescindibles gastos? ¿O el que ha disparado la deuda pública a extremos insospechados, que ralentizará sobremanera la salida de la crisis económica? ¿O el que ha abusado de una anomalía democrática como es el decreto ley, pues desplaza al Parlamento de su cometido existencial: aprobar leyes? ¿O el que somete a su criterio la independencia de la Fiscalía General del Estado, cuando declara que depende del Gobierno? ¿O el que tiene como socios a los simpatizantes de ETA? Por lo tanto, no podemos extrañarnos de que España haya pasado de una democracia ‘plena’ a ‘defectuosa’, según ‘The Economist’.

José Antonio Gayarre Gómez. ZARAGOZA

La debilidad de Europa

En Europa vuelven a sonar los tambores de guerra. Rusia ha vulnerado los tratados internacionales y de vecindad por las ansias de un dictador que elimina a todo el que le planta cara. Tiene la ensoñación de volver a las fronteras de la URSS aun sabiendo que es imposible. Tiene la fuerza armamentística y el apoyo de China, se ve que pretenden cambiar el orden mundial. Pero, ¿cómo está siendo la respuesta de Europa? Pues la de siempre, nula. La vieja Europa no aprende nada. Después de las dos guerras mundiales, la guerra de los Balcanes, ahora nos encontramos con la invasión de Ucrania por Rusia y los líderes políticos se afanan en aplicar sanciones económicas a una acción de guerra, como si eso le importara a un dictador. Decía Maquiavelo que quien tolera el desorden para evitar la guerra tiene primero desorden y después guerra. En esas estamos con una Europa sin decisión. Europa debe dotar al eurocuerpo de medios para evitar estas situaciones. Si espera siempre la protección de Estados Unidos, entiendo que los norteamericanos estén hasta el gorro de poner los muertos, el material y millones de dólares ante la pasividad de Europa. Europa y la OTAN deben reforzar militarmente las fronteras de manera permanente entre sus países miembros y Rusia, en previsión de que igual que está invadiendo Ucrania pueda hacerlo con otros países. Rusia es una potencia militar nuclear, al igual que China y Corea del Norte, todas son dictaduras en manos de gente sin escrúpulos a quienes lo único que les interesa es el poder, caiga quien caiga. El mundo civilizado, moderno, con democracias consolidadas, tiene que dejarse de tonterías si queremos seguir siendo libres. O nos preparamos para la guerra, como hacían los romanos, o en breve tendremos que rendir honores a algún amado desalmado líder.

Agustín Aznar Sánchez. ZARAGOZA

