Salidas en el PP

Con la dimisión de Teodoro García Egea como secretario general del PP, Pablo Casado se queda solo y sin margen de maniobra. La salida del que ha sido su ‘número dos’ ya no le sirve ni para suavizar las presiones internas. De hecho, se da por hecho que él también estudia su dimisión. Hoy se reúne con los barones territoriales, excepto Isabel Díaz Ayuso; habrá que ver cuál es el desenlace de esta reunión. Será este el primer cara a cara con Alberto Núñez Feijóo, que prepara el terreno para su candidatura. Con flema, el líder gallego afirma que asumirá la responsabilidad que el partido le pida. Todo se precipita, pues, en la principal fuerza de la oposición. Casado se ha hundido por la pésima gestión de la crisis generada por las presuntas comisiones cobradas por el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Al no contar con apoyos, lo lógico es que facilite un relevo rápido. Feijóo es quien cuenta con el respaldo de la mayoría, incluido el PP-Aragón.

Casado siente que está sufriendo un golpe de Estado injusto porque cree que él no ha hecho nada malo, más allá de expresar sus dudas sobre un caso de presunta corrupción de Díaz Ayuso. Lo cierto es que Anticorrupción ha abierto una investigación sobre el polémico contrato. Pero justo o injusto, el todavía presidente del PP debe comprender que no ha sido capaz de mantener los apoyos de primer y segundo nivel que sustentan a todo líder en una organización. La mayoría de sus colaboradores y compañeros ya no confían en él. No tiene, pues, ningún sentido que siga dilatando su salida. Tiene que dejar paso a un nuevo liderazgo que cure las profundas heridas que esta guerra fratricida ha causado. Lo tiene que hacer por su partido y también por el país. España no puede permanecer más tiempo sin una oposición eficaz y entregada a su misión constitucional.