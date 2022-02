Un éxito muy relativo.

Las elecciones en Castilla y León han visto la puesta de largo de las candidaturas llamadas de ‘la España Vaciada’, a las que la provincia de Teruel sirvió de vanguardia innovadora en las generales de 2019.

Y según la mayoría de los análisis esa irrupción electoral habría sido un éxito y la España Vaciada iría camino de hacerse fuerte en otros parlamentos autonómicos y en el propio Congreso de los Diputados. Pero pienso que ese supuesto triunfo tiene que matizarse bastante. Porque en la única provincia castellanoleonesa en la que la España Vaciada ha conseguido un resultado electoral notable ha sido en Soria, donde precisamente no concurría bajo aquella etiqueta, sino con la mucho más arraigada marca de ‘Soria Ya’. En las cuatro provincias en las que diversas plataformas promovieron listas bajo la denominación de la España Vaciada (las candidaturas provincialista de León o Ávila son otro asunto), los resultados han sido raquíticos, con porcentajes de voto del 5,57% en Burgos, el 2,74% en Palencia, el 1,9% en Salamanca y el 1,6% en Valladolid, y ningún escaño. En fin, nada que anuncie un maremoto en la política española. El único triunfo, y resonante, ha sido el de Soria Ya, con sus tres procuradores. Lo que quizás indique que no basta con ser España interior o provincia rural o tierra despoblada para dar a luz un movimiento político significativo. Quizás cuenten las características concretas de cada territorio. O tal vez hagan falta los años de trabajo reivindicativo previos a la iniciativa electoral que han tenido las plataformas cívicas de Teruel y de Soria. El caso es que de los resultados de Castilla y León no se desprende, me parece, la idea de que la España Vaciada en general esté políticamente madura.