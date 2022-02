Qué bien estamos mal.

Aún viviendo –¡que ya es!– la pandemia nos ha matado un poco, nos ha matado/mutado.

Así que somos un poco zombis. Como aún estamos en modo shock Ángel Guinda, en luto formidable por el poeta feliz, no sé ni qué decir. Ha fallecido Antonio Angulo, periodista ribagorzano que dirigió el Diario del Altoaragón desde 1985 hasta 2011: ha fallecido otra época. Llegan los días ya procesados. Y sin saber si Putin invade hoy, tal como predicen los americanos, o no. Quizá ni él mismo se acuerde de lo que iba a hacer. Ayer retiró unas tropas, o quizá no. Con estas zozobras la mascarilla igual me la quito que me la pongo; ya no sé vivir sin ella ni ella sin mí, somos intercambiables, entes difusos zombis chutando a gol cual paramecios, esperando algo, vivir un día más, que nos toquen los iguales (o, mejor, las dos cosas, en ese orden) y que no se rompa la esmirriada paz. Ojo: Andalán celebra online los 50 años de su fundación. La obra del Principal “La función que sale mal” sale maravillosamente bien: a estas bajuras, dos horas de reír sin parar es mejor que un bidón de gasolina o que un kw/h de tarifa antigua; el diafragma se te queda como nuevo. En esta obra se aprecia lo difícil que es conseguir que salga todo mal y con cuánta dedicación lo hacemos aquí en Spain. En eso no nos quedamos atrás, y mira que hay competencia mundial. Esperemos que esta profesionalidad, ese virtuosismo nuestro en forjar desastres no estimule y no sea contagioso. Que no ataque Putin y que no tengamos que acordarnos de lo bien que estábamos estando mal antes de saber lo rápido que vuela un misil.