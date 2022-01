Mientras aumentaban las críticas a Alberto Garzón por sus lesivas declaraciones sobre la ganadería española, el Gobierno trató ayer de desmarcarse de las mismas asegurando que lo dicho por el ministro de Unidas Podemos son ideas personales que no reflejan la posición del Ejecutivo o, incluso, que ni siquiera representan al propio Ministerio de Consumo.

Pero no cabe admitir que un miembro del Gobierno español tire piedras contra un sector fundamental de la economía.

Organizaciones agrarias, colegios profesionales, cooperativas y voces del ámbito político -de los partidos de la oposición, pero también presidentes autonómicos socialistas, como Lambán o García-Page- se han sumado al reproche que sin duda merecen las declaraciones de Garzón a un diario británico. Al ministro no le gusta la ganadería intensiva -a la que se refiere despectivamente como las ‘macrogranjas’-, pero ignora que se trata de un sector muy regulado y, sobre todo, que es el que permite poner productos cárnicos, con una elevada calidad y seguridad alimentaria, a precios razonables en las mesas de todos los consumidores, los mismos a los que el ministro de Consumo debería precisamente defender. Tanto la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, como la ministra de Educación, desautorizaron ayer las palabras de Garzón. Pero pretender que, como dijeron, se trata de opiniones puramente personales que no comprometen a todo el Ejecutivo es una valoración en exceso amable, entre otras cosas porque si Garzón fue entrevistado por ‘The Guardian’ se debe a que es un ministro del Gobierno español. En todo caso, es incomprensible que se aproveche el desempeño de una cartera ministerial para, en lugar de defender la economía española y su proyección internacional, verter ideas equívocas y perjudiciales sobre un sector fundamental. Un ministro que así actúa no debería continuar en su cargo.