Cartas al director de HERALDO: La ‘tanqueta’ de la Policía en Cádiz

La ‘tanqueta’ de la Policía en Cádiz

Los mal llamados piquetes informativos que actúan en Cádiz han asignado al vehículo usado por la Policía la denominación de tanqueta, algunos incluso destacan su finalidad militar, y ciertos medios de comunicación y políticos afines a ellos han asumido este lenguaje.

Los que hemos pasado por las Fuerzas Armadas teníamos la idea de que una tanqueta era un vehículo más ligero que un tanque, pero con armamento semejante, seguramente un cañón de menor calibre, definición en la que coincidimos con la Real Academia Española.

Otra cosa son los vehículos blindados para transporte de soldados con algún tipo de armamento ligero para protección, normalmente ametralladoras. Después de ver las imágenes del vehículo usado por la Policía parece tratarse de uno de estos, un vehículo blindado, tipo BMR (blindado medio de ruedas), pero carente totalmente de armamento, por lo que queda descartado su empleo militar como afirman los manifestantes. De hecho, parece haberse usado para limpiar una vía de los elementos que estaban ardiendo. Si se hubiese usado un vehículo blindado de los usados por las autoridades civiles, dotado de una pala empujadora, estaríamos ante un empleo idéntico.

En estos hechos más que destacar los medios antidisturbios empleados habría que destacar la labor de las Fuerzas del Orden como preservación de los derechos de los ciudadanos, como el de libre circulación, el de trabajo o el de recibir asistencia sanitaria.

Sería deseable que los medios de comunicación usaran la terminología adecuada, de no ser así pueden perder credibilidad al no ser objetivos.

Luciano Ibáñez Dobón. Zaragoza

Motivos para manifestarse

Me manifiesto en contra de los Presupuestos Generales del Estado, porque lejos de reducir drásticamente los gastos eliminando los enormes despilfarros en chiringuitos ideológicos, los incrementan sin el menor sonrojo a pesar del sombrío contexto económico que estamos sufriendo, y que obviamente provocará una deuda todavía más inquietante y unos impuestos más angustiosos. Me manifiesto con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en contra de la nueva Ley de Seguridad, porque nos deja inermes ante la acción de los delincuentes. Me manifiesto con el pueblo cubano, tiranizado por un régimen comunista que determinados políticos jacobinos pretenden importar a España. Me manifiesto en contra de esos curas que han desertado de la ecuménica religión católica para abrazarse al culto chovinista y excluyente del separatismo, ante la pasividad dolosa de la jerarquía eclesiástica. Uno de ellos se ha negado a oficiar el funeral de una mujer en español, a pesar de que era el expreso deseo póstumo de la finada. Me manifiesto en contra del PP de Casado que, para no molestar a la izquierda, prefiere dilapidar la herencia de la presidente Díaz Ayuso con necios enfrentamientos, ante el indisimulado regocijo de Sánchez que ve cómo unos irresponsables y resentidos cabecillas están desarmando a su más temible adversaria política.

José Antonio Gayarre Gómez. Zaragoza

Riego innecesario

Desde hace varias semanas me estoy quejando por el riego de los árboles de nueva plantación en el tramo Atades-Las Ocas. La semana pasada contactaron conmigo por teléfono para indicarme que tomaban nota y se ponían en contacto con Limpieza Pública para que dejaran de regar esos árboles, pues no solo no es necesario sino que van a morir por exceso de humedad. Pero el día 17 se regaron de nuevo. No tengo claro qué solución me queda ya, si encadenarme a los árboles o salir en los medios denunciando la situación. El pantano que abastece Zaragoza, Yesa, está al 16% de su capacidad, y el Ayuntamiento tirando cientos de litros de agua en riego totalmente innecesario, además del coste de la cisterna y el personal que realiza ese trabajo. Si no fuera porque a mis 62 años tengo más que claro cómo funciona ese Ayuntamiento, me parecería increíble. Por cierto, respecto al comentario que me hicieron sobre que no habría problema en poner un programador de riego por goteo en ese tramo Atades-Abdulas, me apuesto con las personas que así lo deseen del Servicio de Parques y Jardines la cantidad de mil euros a que antes habrá en mi vivienda un programador de riego por goteo y el sistema de riego correspondiente, funcionando correctamente, que en ese tramo de arbolado. Como pista, yo no tengo planta alguna y nunca habrá dicho equipamiento en mi vivienda. Obviamente, tengo claro que si, tras quince años desde la inauguración de ese tramo, buena parte del riego por goteo no funciona, hablar de programadores es tomar el pelo a los ciudadanos. Confío en que se produzca un milagro y por fin se deje de tirar recursos públicos y se salven los pobres árboles que han tenido la desgracia de caer en la Inmortal Ciudad de Zaragoza. Yo he tenido la suerte de viajar por todo el mundo, incluidas ciudades como Wellington, Vancouver o Boston, y distingo perfectamente lo que es un arbolado en buenas condiciones frente a un arbolado zarrapastroso, como el que tenemos en nuestra ciudad de Zaragoza.

Julio Giménez Larraga. Zaragoza

¿Hacia dónde vamos?

Leo el periódico hace unos días: El Gobierno va a permitir pasar de curso y obtener el título de ESO sin límite de suspensos; roban 7.000 euros en las taquillas de La Seo de Zaragoza; los ladrones de casas se ceban ahora en San Juan de Mozarrifar; la casa de la mujer ha asistido ya a 1.102 maltratadas en lo que va de año... Y eso que me he pasado de la portada a la página 14 para leer que el Ayuntamiento recurre la decisión del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de paralizar la licitación de la limpieza... Por favor, ¿somos conscientes de hacia dónde vamos?

Pilar Meseguer. Zaragoza

¿Movilidad sostenible?

Al alcalde de Zaragoza se le llena la boca a la hora de hablar de la ‘movilidad sostenible’. Le voy a decir cómo lo interpreto. Para el alcalde se trata de que patinetes y bicicletas circulen por donde les dé la gana con total impunidad, el ciudadano que no se queje y que pague sus impuestos, que en ellos va el sueldo del alcalde, y la poca Policía Local que se ve por las calles va en coche, dando ejemplo de movilidad sostenible. Claro, con las maratones que hace el alcalde, se cansa y no da para más. Lo que no es sostenible es él en el Ayuntamiento.

María Carmen Anzano Rodríguez. Zaragoza

