Cartas al director de HERALDO: Contra la covid-19: mascarilla y vacuna

Contra la covid-19: mascarilla y vacuna

Hace unos días, mi mujer se saludó con una amiga que acababa de hacer un viaje por Budapest y Viena.

Después de decir lo maravilloso que fue todo, hizo hincapié en que en esas ciudades nadie llevaba mascarilla y en que se extrañaban sus habitantes de que los turistas españoles la llevaran. Pues muy bien, en España el índice esta por 58 afectados por cada 100.000 habitantes, mientras en Viene es de 915; y por otro lado, es muy superior el porcentaje de vacunados en España que en Austria, Hungría y los países del este, que a su vez son donde abundan más contagios. He leído que en Inglaterra se va a exigir el certificado de vacunación para trabajar en sanidad y residencias de ancianos, y yo lo aplaudo, aunque me cuesta alguna discusión con alguna persona cercana que opina que eso es limitar su libertad. Posiblemente. De igual manera se limita la libertad del fumador que no puede fumar en algunos espacios, que también se limita a muchas personas el no poder formar parte de la Policía Nacional y de la Guardia Civil por no dar la talla mínima que se exige, o por la obligación de ir con cinturón de seguridad puesto cuando vamos conduciendo, siendo que lo contrario en este caso no perjudica a nadie. En estos tiempos, se está demostrando que la mejor manera de protegernos contra la covid-19 es la vacuna y la mascarilla, y el que no se la pone se contagia y contagia. Por esto, al menos a mí me extraña que España sea el país de Europa que tenga el menor índice de contagios por covid-19, a pesar de ser un país poco disciplinado. Por eso, los sanitarios o los trabajadores en residencias de mayores que no quieran vacunarse no debe verse mal que sean apartados del puesto de trabajo, aunque algunos de ellos te razonarán con que la Tierra es plana y el cielo es de cebolla.

Francisco Javier Sierra Soria. Zaragoza

El calendario laboral

En referencia al calendario laboral del 2022 maquinado por los inteligentes del Ayuntamiento y la DGA, no dicen nada de saltarse la ley de conciliación de la vida laboral con la familiar. No por abrir más se genera más economía ni empleo, no se respeta a los trabajadores en ninguno de los sentidos. Hay que preguntarse si los diputados y concejales que han propuesto semejante barbaridad y algunas asociaciones trabajan en esas fechas. Pues miren, no trabajan, pero algunos viven de las subvenciones.

Roberto Lagunas Pisón. Zaragoza

La factura de la luz

Recurro indignada a ustedes ante el atropello que estamos sufriendo los consumidores con el tema de la electricidad. Me encuentro ante mi factura de la luz, teniendo en cuenta las restricciones horarias, intentando que el importe no suba mucho. Y cuando miro en detalle, empiezo a ver anomalías tales como los gráficos mostrados en el portal de la empresa distribuidora indicando en los fines de semana tramos regulados en lugar de mostrar un solo tramo valle. Les escribo pidiendo una explicación para ver si es solo algo gráfico o si se está calculando igual para mis facturas y recibo una contestación maleducada, que no es propia de un departamento de atención al cliente, diciéndome que no me preocupe de los gráficos. Pero no me explican si me van a cobrar sábados y domingos con tramos de punta y llano como muestran en el gráfico web. A día de hoy, aunque cambiaron los gráficos para el fin de semana, el 1 de noviembre aparece como punta y llano, siendo fiesta nacional y se supone que debe ser valle todo el día. Vuelvo a mirar en detalle la última factura ya impresa y veo que mis consumos calculados son 3,03€ de consumo en punta, 1,74€ en valle y 0,19€ en valle, lo que suma un total de 4,96€. Pero luego añaden un coste de energía de 88,95€ que no explican de donde salen. Procedo a enviar una consulta y me contestan saliéndose por la tangente. Vuelvo a reclamar y ni me contestan y aparece mi consulta/reclamación como ‘no gestionable’. ¿Qué van a conseguir? Pues que me voy a buscar otra comercializadora rezando para que sean más claros en lo que me están cobrando.

Celia Barra García. La Almunia de Doña Godina (Zaragoza)

La ley de eutanasia

Fue Hitler el que ideó el suicidio asistido (eutanasia). Un cardenal alemán consiguió que se derogase esta ley. El Comité de Bioética de España, por unanimidad, se opone a la ley de eutanasia. Realizó un informe, seguro que los que aprobaron la ley no se lo han leído. Se legisla aprovechando una situación de epidemia, donde se piensa en proteger y cuidar la vida, sobre todo de las personas mayores. En Zaragoza a los profesionales sanitarios se les pide que sean verdugos. Siendo los médicos de cuidados paliativos olvidados. Existen enfermedades incurables, pero no incuidables.

José Miguel Elguezabal. Zaragoza

La despoblación y los cuarteles



Reclama la España vacía a los políticos que se tomen medidas para fijar la población ante la deserción de los pocos jóvenes que quedan en los pueblos de provincias como Teruel, Soria, Zamora, Cuenca, Palencia, etc. ¿Qué solución se les ha ocurrido a los políticos? Reactivar viejos cuarteles para trasladar a militares como si nos encontráramos en plena reconquista, con la salvedad de que a los pobladores de la Reconquista les daban tierras y fueros que los protegían, a los militares no. Los ejércitos tradicionalmente se han nutrido de las capas medias y bajas de la sociedad que necesitan un sueldo para vivir, aunque sea el salario mínimo interprofesional (SMI) por jugarse la vida, excepto la cúpula del mando y su ministra que lo superan en unas cuantas decenas de miles de euros. Debería explicarles la señora ministra a los lugareños que montar un cuartel con mil y pico militares no los salvará de la despoblación, pues los militares poco aportan de valor añadido con su trabajo, no es una empresa de Amancio Ortega o una factoría que genere empleo en estos lugares y fije a la población local, porque lo que necesitan es que haya un trabajo digno y bien remunerado para los que viven allí y así no tener que marcharse. Meter gente de otras tierras no supondrá más que un trasiego de personal que más pronto que tarde se marchará. La ministra no es un rey del medievo con la facultad de otorgar o quitar privilegios, por lo pronto los militares que vayan no tendrán vivienda que los cobije, ni arraigo que los fije. No, señora ministra, hágale ver al señor presidente que esa no es la solución, salvo que quieran volver a los microcuarteles que diseminó Franco por todo el territorio nacional, más para seguridad hacia dentro que hacia afuera. Repoblar con militares no traerá riqueza a esas tierras y no creo que sea la solución.

Agustín Aznar Sánchez. Zaragoza

