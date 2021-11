El próximo día 25 es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Comparto que puede ser irritante esta asignación constante de causas a días, yendo de causa en causa como si del juego de la oca se tratara. Pensemos, no obstante, en su virtualidad como vía para no olvidar los agujeros de dolor e injusticia que siguen ahí enquistados –algunos Días también son de celebración, por ejemplo, el reciente Día de las Librerías– y para animar no solo a la preocupación sino a la actitud activa para mejorar la causa en cuestión. En cualquier caso, si todos los días internacionales tienen un sentido, la causa del 25N lo tiene especialmente. Y no es porque, al ser mujer, me afecte de manera cercana. Creo que nos afecta a todos, ciudadanos de un mundo común en el que el alto número y la turbiedad de estos asesinatos habría de sacudir nuestras conciencias. Por señalar picos de violencia contra las mujeres en el mundo, tomemos nota de los 3.723 feminicidios en México el pasado 2020, un país de 129 millones de habitantes. Aplicada a España esa proporción asesinadas/población hubiera dado 1.298 mujeres asesinadas. Tuvimos 41, en cualquier caso, un escándalo insufrible, una guerra silenciosa, dice Rita Segato; en su libro ‘La guerra contra las mujeres’, afirma que, más allá de la agresión sexual, matar mujeres es un mensaje de poder encaminado a marcar el dominio sobre el territorio dirigido a otros hombres. Un ‘aquí mando yo’ a través de los cuerpos de las mujeres.