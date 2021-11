'¿Se saldrán con la suya?

Tres décadas atrás, los Guns’n’Roses mostraron al mundo su baladón ‘November Rain’, con la lluvia como elemento de épica y desazón; además, lo de tocar el piano mientras descarga el cielo, con Stephanie Seymour como parte del elenco, le pareció resultón al ínclito Axl Rose.

Desde entonces, y sin otra razón más pura que la de Kant para no salir de Königsberg, asocio la lluvia a noviembre, una sinrazón de la variedad ‘jautada máxima’. En noviembre, eso sí, llueven muchas cosas; las ofertas, para empezar, gracias al Black Friday y esa manía de anticipar la Navidad que nos invadiría si no la hubiésemos dejado entrar con una sonrisa (ya no es invasión) para llenar nuestra vida de ‘menostantosporciento’. Como el propósito del gimnasio en cada Año Nuevo ya ni lo intento, suelo plantearme otro postpilarista que consiste en mirar los precios de algunos productos lamineros en ciertas tiendas físicas e internautas, en los que quizá y solo quizá pierda el oremus cuando los vea rebajados, para anotar el producto y sus precios el 16 de octubre, el 26, el 2 de noviembre, tal día como hoy... y pillarles, a todos. Demostrar que hinchan los precios en los días previos a los días chollo, poner números a las quejas de la OCU; una ocurrencia que dejaría sesentas en veintes, y veintes en treses. Ah, desenmascarar a los fuleros, esos fantasmas de la sopera que valdrá 10 euros el día 26 de noviembre con un 50% (antes 20, dirán, su valor de la semana anterior) y que valía 12 un mes antes; rebaja rebajada, pardiez. Caerán... pero no en 2021; el año que viene, cuando haya hecho los deberes.