Subir la persiana

La mejora de la situación sanitaria y el impulso de la recuperación económica se están dejando notar favorablemente en las tiendas y comercios, al menos en algunas zonas de la capital aragonesa.

Es alentador comprobar que vuelven a levantarse persianas que estaban bajadas o a ocuparse locales que quedaron vacíos. Aunque el retorno a la normalidad es todavía incompleto, y tampoco hay que olvidar que algunas calles comerciales, especialmente en los barrios, estaban en crisis mucho antes de la llegada del virus.

El confinamiento y las restricciones afectaron muy duramente a los negocios a nivel de la calle de las ciudades aragonesas. Muchos tuvieron que cerrar al no poder hacer frente a los gastos con una merma radical de sus ingresos. Ahora comienzan a verse signos claros de que la crisis comienza a superarse. En algunas de las principales calles comerciales de Zaragoza se están abriendo nuevos negocios y la afluencia de clientes se deja notar en la facturación. Las cifras están todavía, en general, lejos de los niveles de 2019, y el impulso no alcanza aún a todas las áreas de la ciudad, pero el cambio de tendencia resulta palpable. No obstante, no cabe olvidar que la actividad comercial tradicional, sobre todo en algunos barrios, arrastra dificultades importantes desde hace años que requieren de planes específicos de promoción y, también, de la concienciación de los consumidores respecto a los beneficios que el comercio de proximidad representa para la vida de la ciudad. Por otra parte, las Administraciones tienen que hacer todo lo posible para que las diversas ayudas previstas para los sectores económicos más afectados por la pandemia lleguen cuanto antes a sus destinatarios. Es triste que haya todavía 147 millones pendientes de repartir por diversos problemas burocráticos cuando numerosas empresas y autónomos han pasado tantos apuros y están lejos de haberse recuperado completamente.