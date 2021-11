'Ser siempre'

El 23 de octubre, Aloma Rodríguez estuvo en Alcañiz para presentar ‘Siempre quiero ser lo que no soy’ (Editorial Milenio, 2021).

Se trata de dieciséis relatos que hablan de las interferencias entre lo que una es y lo que querría ser, pero también de los problemas derivados del hecho de que para ser (incluso para ser lo que ya somos) necesitamos relacionarnos y asomarnos al abismo de los que tantas veces se sienten fuera de lugar. En varios relatos, la extrañeza y la melancolía se vinculan con la idea de comunicación, pero comunicación inefectiva: en ‘La Mercería’, una dependienta se desnuda verbal y sentimentalmente ante la protagonista, a la que, por despiste o por pudor, no vuelve siquiera a saludar; en ‘Eva o el Guadiana’, la protagonista reconoce por la calle a una amiga a la que hace años que no ve y a la que, literalmente, deja marchar; en ‘El congreso’, la chica asiste a la entrega del Premio Formentor, donde todo el mundo habla demasiado, excepto ella, que no tiene oportunidad. Sin embargo, mi relato favorito es ‘Viene a por ti’: la protagonista, antes de irse a dormir, introduce en una caja dibujos que representan sus miedos. A lo largo de la noche su madre los retira y así, cuando despierta, ya no están.

Pensaba, mientras escuchaba a Aloma, que debo recuperar mi ‘caja de miedos’, una botella que nunca nadie abrió, quizá porque nadie nunca supo que debía hacerlo. Después de la presentación, una amiga de la infancia se acercó a la autora: habían coincidido en un pueblo de Teruel y hasta se escribieron cartas. Las cartas, las había encontrado.