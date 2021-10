'Voces: mujer y poesía'

No quisiera dejar que terminara este mes sin antes haberme acordado de esa VI Edición del Día de las Escritoras que celebramos la semana pasada.

La fecha establecida, que debería extrapolarse en nuestras conciencias a todo el año, es la del lunes más próximo a la festividad de Teresa de Jesús, patrona de los escritores. No obstante, pese a que ‘literatura’ sea un término etimológicamente asociado a la escritura, me gustaría referirme aquí a otras voces femeninas previas a la textualidad de Teresa de Jesús. Pienso en voces anónimas de un pueblo medieval todavía vivo en ellas, voces de la lírica tradicional femenina, voces de jarchas, cantigas de amigo y villancicos. Pienso en voces cargadas de una sensibilidad tan estremecedoramente sincera e íntima que los autores cultos decidieron inmortalizarlas por escrito. Voces que nos han dejado versos como "levanteme, oh madre, mañanica clara, fui a cortar la rosa, la rosa granada", creando con ello todo un imaginario simbólico natural asociado a la virginidad, la fertilidad y los secretos entre madres e hijas. Pienso en voces que entonaban: "amigo que yo más amaba, venid a la luz del alba", voces que revolucionaron la lírica desde ese sujeto femenino que cantaba a un objeto masculino. Pienso en voces que no fueron sino mujeres. Mujeres que se pronunciaron, y ante las que solo nos queda (completando quizás así una genealogía de escritoras que abarque hasta nuestros días) quitarnos el sombrero y deslumbrarnos con la literatura femenina.