Luesia nos recibió con lluvia de otoño matinal y esa sugerente penumbra que deja la luz al traspasar las nubes negras.

No obstante, al abrir la puerta del coche me turbé. ¿Escuchaba rancheras por la megafonía local? Suenan antes de los bandos, me explicaron después. Este avisaba de un corte de agua de 12.00 a 14.00. Atisbé así las raíces del surrealismo aragonés. En otros pueblos anuncian funerales con cantos gregorianos y el efecto es demoledor.

Aparcamos junto a la Oficina de Turismo y ahí nos esperaba Mariyou con los brazos abiertos y un paraguas. No sé cómo lo hizo. Y solo se me ocurrió hablar de la infame carretera.

Es una suerte llegar indemne tras el atracón de curvas. Además de esquivar los baches, hay que estar atento a cualquier vehículo que circule en sentido contrario y ceder el paso si es preciso, amén de tener en cuenta que el arcén, cuando existe, es ridículo o está carcomido. En invierno las heladas hacen estragos y en verano un equipo de bacheo va parcheando los agujeros que luego volverán a saltar con el frío. Está de moda eso de la conducción tranquila, pero una cosa es ir despacio por un paraje bonito y otra no poder disfrutar del paisaje porque debes mantenerte en máxima alerta asido al volante.

El principal acceso a uno de los rincones más bonitos del Prepirineo zaragozano da un poquito de grima, sobre todo porque la zona, como otras de Aragón que de pronto han sido descubiertas por el turismo masivo pospandémico, ha experimentado un auge que no se corresponde con las infraestructuras disponibles. Para asegurar el provecho de estas nuevas expectativas que generan las zonas rurales –esa España que se repuebla con jóvenes emprendedores gracias al amplio abanico de oportunidades de solaz y disfrute que ahora tanto se demandan– convendría tener unas comunicaciones en condiciones, dignas... Nada más allá, en todo caso, de un asfalto firme y homogéneo con su correspondiente señalización horizontal y a poder ser con medio metrico de arcén al menos. Gracias.