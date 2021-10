Joel Sarakula: el del medio de los Bee Gees

Dos años y medio después de su anterior visita, el australiano Joel Sarakula -que ha cambiado su residencia londinense por las Islas Canarias- volvió a hacernos disfrutar de su club del amor y del baile (¡por fin podemos volver a menear el bullarengue!). Al igual que en aquella ocasión, Sarakula (voz y teclados) vino acompañado por su banda catalana, integrada por Lalo López (guitarra), Marc Benaiges (batería) -ambos de la Fundación Tony Manero- y Leo Guateque (bajo), y ante su hedonista propuesta sonora ocurrió lo que tenía que ocurrir: una gozosa celebración que eleva el ánimo del espíritu más alicaído.

La tonificante poción mágica de este nativo de Sydney reelabora con grandes dosis de clase y estilo sonidos de raíz setentera en clave de soul y disco-funk, aderezados con toques de soft rock e impecables melodías pop. Incluso la pinta de Joel remite directamente a la época de "Fiebre del sábado noche"; como bien apuntaba un amigo, Sarakula parece el del medio de los Bee Gees. Pero, más allá del mero reciclaje, encontramos unas canciones con chispa, sustancia melódica y músculo rítmico, que atrapan de forma instantánea e invitan a reconciliarse con la existencia.

Joel sarakula **** Presentando su último disco, 'Companionship' Músicos Joel Sarakula, voz y teclados; Lalo López, guitarra y coros; Leo Guateque, bajo; Marc Benaiges, batería. Jueves, 21 de octubre de 2021. La Casa del Loco, Zaragoza

Entre ellas, piezas como 'Understanding', 'Coldharbour man', la balada de soul psicodélico 'Sunshine makes me', el instrumental 'Theme from the Love Club', 'I'm still winning', su último single 'Work for love', 'Coney Island getaway', 'Northern soul' o 'Parisian woman'. Por ellas sobrevuelan múltiples influjos y resonancias, que van de los citados Bee Gees -voces en tesituras altas y falsetes- a Steely Dan, Boz Scaggs o Jamiroquai.

Ocurre además que este caballero resulta más apetitoso en directo que en sus discos, que suenan más blanditos; buena parte de culpa de ello la tiene su engrasada banda, en la que sobresale la guitarra de Lalo López, tanto con los riffs rítmicos como en sus incisivos solos. Probablemente Joel Sarakula nunca ocupe portadas ni listas de éxitos, pero eso importa un bledo.