'Estremecido'

En un necesario ejercicio de búsqueda de la verdad, la Iglesia francesa ha publicado los resultados de una investigación encargada por su conferencia episcopal a expertos independientes.

Los resultados son espeluznantes. En los últimos setenta años más de 200.000 menores fueron abusados por religiosos y 330.000 si se tiene en cuenta al personal laico que trabajaba o colaboraba con instituciones religiosas. Francia no es una excepción, en otros muchos países, como Irlanda, Estados Unidos o España por citar algunos, han ocurrido hechos idénticos. Me impresionan los números, pero los hechos no me resultan inesperados. Cuando tenía nueve años fue trasladado de mi colegio nuestro profesor. No solo había aprovechado algunos momentos para tocar nuestros muslos o meternos la camiseta por dentro del pantalón cuando íbamos a preguntar algo, sino que parece, aunque yo eso no lo viví, que con algunos compañeros había llegado más lejos. Un amigo me recordó hace un tiempo que cuando salió su taxi del colegio, brotó un alarido de aprobación de los muchísimos alumnos que estábamos agolpados en la puerta. No fue expulsado. Hace poco comprobé en internet que siguió en colegios de la misma orden. Lo que más me estremece es que personas con vocación de servicio hayan dañado tan profundamente a los seres más indefensos que hay, que son los niños. No encaja en mis categorías mentales. Son hechos terribles, muchísimas personas heridas. El alcance y magnitud de lo ocurrido es devastador. Enfrentarnos a todo esto y repararlo, en la medida de lo posible, es imprescindible.