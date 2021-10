Intervenir el mercado

Tras meses de tensiones internas en el Gobierno, Unidas Podemos ha conseguido imponer a Pedro Sánchez, aprovechando la necesidad de aprobar los Presupuestos, una parte limitada pero significativa de su programa respecto al alquiler de viviendas, además de otras medidas fiscales y salariales.

La aprobación final de los Presupuestos está en todo caso pendiente de otros acuerdos, en los que de nuevo los independentistas de ERC tendrá un papel fundamental y plantearán nuevas exigencias.

Finalmente, la parte socialista del Ejecutivo ha aceptado algunas de las medidas que Unidas Podemos exigía incluir en una ley de vivienda como condición para aprobar el proyecto de Presupuestos del Estado para 2022. Lo que ha aceptado Pedro Sánchez no va tan lejos como proponían sus socios en el Gobierno, pero marca una filosofía equivocada a la hora de abordar el problema de la vivienda. La intervención en el mercado de alquiler estableciendo topes a los precios puede sonar como una medida social, pero no aumentará la oferta de viviendas; al contrario, puede desanimar la inversión y dar alas al mercado negro. Y el recargo punitivo en el IBI de las viviendas vacías puede dar lugar a situaciones injustas para pequeños propietarios. Más sentido tiene el ‘bono joven’ que podría facilitar la emancipación. En todo caso, quedan por concretar muchos detalles y la aplicación, o no, de estas medidas dependerá de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, que hay que esperar que actúen con prudencia y responsabilidad. Por otro lado, la cesión de Sánchez ante el populismo de sus socios no garantiza una cómoda tramitación de los Presupuestos, que necesitarán los votos de un rosario de formaciones en el Congreso. De momento, ERC ya ha manifestado su descontento y es muy probable que Sánchez vuelva a plegarse a las presiones de los independentistas.