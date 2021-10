Lo hacemos por su bien.

Para que todo funcione y usted se encuentre a gusto con nuestros servicios. El medio es el mensaje. Recuerde que la vigilancia universal humanista previene delitos y conductas delictivas. Le paso con su agente. La persona que le atendió la última vez no está disponible pero un compañero le va a ayudar en lo que necesite. Antes de eso, ¿sería tan amable de decirme el motivo de su llamada? Recuerde que puede hacerlo todo en nuestra app. ¿Desea aceptar que grabemos y supervisemos sus comunicaciones para mayor seguridad? Puede hacerlo ahora y para siempre. No he entendido su respuesta. Le paso con su comercial, pero antes ¿puede indicarme cuál es su consulta? ¿Es una avería? No he entendido su respuesta. Por su seguridad esta conversación puede ser grabada. ¿Es una avería? Disculpe, no he entendido su respuesta. Le paso con un comercial, ¿aprueba que monitoricemos y archivemos todos sus datos para mejorar el servicio y la seguridad? Solo tiene que decir ‘sí’. No entiendo su respuesta. Gracias. Le paso con su asistente. ¿Desea que desaparezcan más trenes regionales? ¿Quiere aceptar que una línea de muy alta tensión pase junto a su casa para que siempre haya electricidad en Barcelona? Gracias, le paso al presidente y ceo de la compañía que quiere saludarle personalmente en mensaje pregrabado solo para usted. Por favor, antes diga o marque sus números de identificación. El medio fue el mensaje. Todos nuestros agentes están ocupados. Si es un alma en pena pulse uno. Le paso con su agente personal.