Cartas al director de HERALDO:'Un sistema educativo acorde con el mundo real'

Un sistema educativo acorde con el mundo real

Un año más, comienza el curso escolar.

Otro año más, la educación pública continua con sus métodos de enseñanza tradicionales. Nuestro país precisa de cambios estructurales profundos, y uno de ellos es el sistema educativo acorde con los tiempos que nos toca vivir. La mayoría de alumnos dispone de móviles, al ser un instrumento utilizado para sus relaciones personales. Esta acción, la educación actual la está desaprovechando, porque no tiene mucho sentido estudiar en un sistema analógico y relacionarse digitalmente. Por otro lado, si algún día estos adolescentes y jóvenes encuentran trabajo, muchos lo realizarán con herramientas digitales; el teletrabajo ha incrementado su uso. Si el objetivo de la educación es formar a las personas para que puedan defenderse el día de mañana, no se entiende que sigan utilizando herramientas analógicas, cuando lo digital se impone. La cultura digital se impone mediante la educación y no a través del boca a oreja, porque el sentido común nos dice que si son educados con las herramientas del momento, tal vez les resulte más fácil encontrar un puesto de trabajo. Hay cierta pereza y desidia en dar los pasos necesarios para que el sistema educativo sea acorde con el mundo real. Transformar la educación llevará tiempo, dado que son muchos factores los que intervienen en este cambio. Pero cuanto antes comencemos a dar los primeros pasos antes llegaremos al final del objetivo, que pasa por tener jóvenes con trabajos acordes con la formación recibida; hoy, la universidad es una fábrica de parados porque sus conocimientos no están adecuados a la oferta laboral. Tal vez, ahora que nos va llegar dinerito fresco de la UE, igual vemos algo de luz en esta materia transcendental para el futuro de nuestros jóvenes.

Pedro Marín Usón. Zaragoza

Lambán y la Constitución

Se impugnó ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA por inconstitucional el decreto firmado por el presidente Lambán, que acordó el toque de queda entre las 23.00 y las 6.00 y el confinamiento de las tres provincias y de la Comunidad. Los magistrados de la sección primera llegan a la conclusión de que realmente pudo existir inconstitucionalidad. Han entrado a valorar en concreto la conocida como ‘ley aragonesa anti covid’ (3/2020), en la que la DGA se ha amparado para restringir movimientos de los ciudadanos, fijar toques de queda y confinar localidades, desde que el 9 de mayo cesó el estado de alarma. La primera afirmación que hacen los magistrados es que Lambán no tenía competencias para promulgar dichos decretos. Debe resolver el TC. En el próximo congreso regional será proclamado secretario general del PSOE–Aragón, dado que nadie aspira a disputarle el liderazgo. A dos años de las elecciones, Lambán ha eludido confirmar si aspirará a repetir mandato una legislatura más. Se ha limitado a recordar que «es una tradición que el que ostente el liderazgo del partido sea también el candidato». Dice que su situación es similar a la de Pedro Sánchez al referirse a los respectivos cargos que ostentan a nivel nacional y regional. Si al final se presenta en lo que no debe ser similar al presidente del Gobierno de España es en incumplir la Carta Magna.

Joaquín Mañeru López. Zaragoza

En lucha contra los virus

Mientras las investigaciones se ocupan en combatrir la variante Delta del coronavirus, otra mutación amenaza con invadirnos, de nombre ‘mu’, duodécima letra del alfabeto griego que también se llama ‘mi’ o ‘my’. En Colombia podría ser responsable del 39% de las infecciones. A nivel mundial, de casi el 1% de los casos, por ahora, y ya se sabe que más vale prevenir que curar. Para denominar a las mutaciones del virus se han saltado siete letras del alfabeto griego entre la delta y la mu. Deberían aprovecharse todas las letras porque el virus amenaza con producir varias mutaciones hasta que se logre acabar con él. Los virus cambian su estructura para sobrevivir y adaptarse al medio en el que se encuentran. Son enemigos de la humanidad, un enemigo muy peligroso y misterioso, pues no es un organismo vivo ni muerto, que necesita infectar células de otros organismos vivos para reproducirse. Hasta la llegada del coronavirus el único virus que nos preocupaba era el de la gripe, y no mucho, pues su existencia no representaba ningún trastorno social, ni mascarillas, ni aforos limitados, ni toque de queda ni confinamientos, medidas impensables hasta entonces. Ahora, nos informan cada día de sus efectos, de los estragos que causa, de las muertes que ocasiona, de las medidas de prevención necesarias para no caer víctimas de su actividad. Se teme que la nueva normalidad incluya la lucha contra un virus u otro.

Martina Pellejero Cuéllar. Zaragoza

Las ideas y la violencia

Desde la más remota antigüedad, los seres humanos han mezclado dos temas tan distintos uno del otro, como son las ideas y la violencia. Unas han permitido, a través de la educación y la cultura, progresar a la humanidad, elevando su calidad de vida y su adaptación al entorno, construyendo y sumando. Por el contrario, la violencia destruye, y solo se justifica como legítima defensa, ante una agresión ajena; mata a personas, pero no sus ideas. El emperador romano Constantino legalizó el Cristianismo, en el año 313 de nuestra era, cuando comprobó que, cuantos más cristianos morían, defendiendo sus ideas, más cristianos nuevos surgían. Y aplicó un viejo refrán: «Si no puedes con tu enemigo, únete a él». La historia está llena de ejemplos similares. La pérdida violenta de vidas humanas refuerza las ideologías por las que mueren tantas personas. La Vida siempre ha sido, es y será más importante que las ideas, y a nadie se le debe arrebatar por pensar diferente. Nuestra fuerza está en la capacidad de comprensión, empatía, diálogo y respeto por nuestros semejantes. Con diálogo se arregla todo, menos la muerte. Somos animales racionales, pero la razón será siempre superior a la fuerza.

Miguel Bretón Vallejo. Zaragoza

Sociedad degenerada

¡Pero qué cochinos son quiénes van sembrando de latas de cerveza y refrescos los caminos, a las afueras de Tarazona! ¡Qué bonito tirarlas desde el coche con total impunidad! Probablemente, estos individuos también tienen un perro cuya porquería no se dignan limpiar cuando lo sacan a pasear... Y luego la gente así pretende servicios sociales y públicos... y votar incluso. ¡Menuda sociedad degenerada!

Carlos San Miguel Echeverría. Tarazona (Zaragoza)

