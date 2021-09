El Mediterráneo son todas las playas en las que nos hemos bañado felices (entre mis preferidas, la del camping La Rueda, Calafell, la Barceloneta, Nules).

El Mediterráneo son postales idílicas de amaneceres, calas, cielo azul, partidos de fútbol en la playa. El Mediterráneo es nuestra historia de pueblos viajeros y comerciantes. El Mediterráneo es la canción maravillosa de Serrat. El Mediterráneo es un cementerio. Cada año mueren miles de personas ahogadas tratando de llegar a Europa. En este 2021 ya han fallecido más de 1.300, según datos de la Organización Internacional de las Migraciones.

El curso pasado asistí a una charla de Óscar Camps, fundador de la ONG Open Arms, en el instituto IES Rodanas de Épila. Me senté con los alumnos a escuchar a este socorrista de profesión, que contó cómo le conmovió la foto del niño Aylan muerto en una playa de Turquía en 2015 y decidió marcharse a echar una mano. Ahí nació Open Arms, que ha salvado a más de 61.000 personas en el Mediterráneo. Los chavales tragaban saliva mientras él contaba la dureza del mar, la hipocresía de los gobiernos que abren y cierran fronteras, qué se siente cuando se salva una vida y qué impotencia cuando un cuerpo se sumerge sin poder hacer nada por él. Ahora se estrena la película ‘Mediterráneo’, preseleccionada por España para los Óscar, en la que se cuenta el origen y el trabajo de esta organización. Porque hay historias que deben contarse, para que no cerremos los ojos, para que no miremos para otro lado, para que no olvidemos.