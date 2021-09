Cartas al director de HERALDO: 'Si quieres la paz, prepárate para la guerra'

Si quieres la paz, prepárate para la guerra

Leo en prensa que la debacle de Afganistán muestra las carencias militares de Europa.

No hacía falta el fracaso de la intervención militar en Afganistán para saber que Europa, en cuestión de defensa, es un desastre, y lo es porque recortan su presupuesto al encontrarnos con el buenismo, el humanismo y todo lo que acabe en ismo europeo. Lo cierto es que el modelo sociopolítico democrático occidental o se pone las pilas o no tardará en ser derrotado por otros modelos, ya sea el comunismo chino, el autocrático, el ruso o el musulmán. Asaltarán nuestro modelo de vida con éxito porque estos regímenes prestan gran importancia a tener unas fuerzas armadas bien dotadas, mientras la vieja Europa no invierte en defensa. Se han reunido los responsables de Exteriores de la UE para tratar el tema, no entiendo por qué la urgencia, si realmente se creó el Eurocuerpo con el fin de tener una defensa conjunta ya en 1989 y lo iniciaron Francia y Alemania. Ahora la timorata, la culta y decadente Europa quiere reaccionar, pero ¿cómo? Los yanquis han sido y son menospreciados en Europa, por lo menos en España, pero son los que han sacado las castañas del fuego en las dos guerras mundiales, mandando a sus jóvenes a morir por salvar el modelo de sociedad que los europeos no hemos sabido ni sabemos defender. Los Estados miembros de la OTAN no aportan lo que comprometieron... excepto los yanquis. En España, ser soldado y jugarse la vida debería estar mucho mejor retribuido. Los yanquis tienen aprendida una lección que ya decían los romanos ‘Si vis pacem para bellum’: ‘Si quieres la paz prepárate para la guerra’. Y así garantizan la seguridad y libertad de su pueblo. Que Europa tome buena nota o pronto nuestras mujeres irán con burka o tendremos que rendir honores a algún amado líder. Al tiempo.

Agustín Aznar Sánchez. ZARAGOZA

Ilusionar al ciudadano

La sensación que da la nación ante los continuos ataques que se producen en las esferas de los grandes partidos invita a nuestros socios europeos a desconfiar de los planes para salvar los muebles del problema contraído. Inexorablemente, cada autonomía percibe una cantidad distinta y es lógico que algunas se encrespen, ya que los fondos debieron ser gestionados de otro modo más proporcional. Ahora, el respeto ha pasado a mejor vida y vemos cómo se increpa sin ninguno a personas válidas. Y con la increpación solo se gana el disfrute de los enemigos de la democracia. Se habla de fechas para la vuelta a la normalidad, pero eso solo lo conseguiremos, con buenos modos y respetando rigurosamente las normas que nos dimos en el año 1978. De otras hemos salido, hay que ilusionar al ciudadano, para que se sienta seguro en su Patria, alabar siempre a nuestros aliados, Marruecos, EE. UU., los 27, y si los demás países empiezan a despuntar, nuestro país irá ‘in crescendo’. Será costoso, es mucho lo que nos jugamos, el bienestar que millones de personas, por eso tenemos que dar todo de nosotros mismos para que nuestros semejantes jóvenes se encuentren seguros, vean que tienen un porvenir y luchen sin desmayo. Mimbres tenemos, personas válidas, más que nunca si cabe y una nación envidiable, Muy difícil lo tuvimos en la Transición y, con buena fe, no solo conseguimos lo importante, sino que, en un alarde de compromiso, cambiamos al sistema democrático, con el sacrificio de grandes estadistas, como los de ahora. El ‘no es no’, ha de pasar a la historia y tanto el presidente como la oposición tienen que estar en contacto directo, con nuestros aliados para ganarnos su confianza plena.

Antonio Rodríguez Cabello. ZARAGOZA

Aplicar la ley

El problema de los menores llegados a Ceuta en pleno fragor de la crisis diplomática entre España y Marruecos se ha convertido en un rompecabezas para el Gobierno que, finalmente, ha obligado al propio Sánchez a intervenir personalmente, junto al presidente de la Ciudad Autónoma. La solución que ambos encontraron en su encuentro en la Moncloa de finales de agosto, después de un nuevo varapalo judicial, es algo tan simple como cumplir la ley. Así, el presidente del Gobierno ha venido a desautorizar a su ministro del Interior, Grande Marlaska al reconocer explícitamente que estaba aplicando una vía de escape, a todas luces ilegal, para forzar la repatriación de esos centenares de menores no acompañados, al margen de todas las garantías recogidas por la Ley de Extranjería, del respeto a los Derechos Humanos y de la legislación internacional. El problema continúa.

Domingo Martínez Madrid. Baños de Valdearados (Burgos)

Misioneros y amor al prójimo

Escuchaba el fin de semana a una misionera entrevistada en una emisora de radio, y debo decir que tan solo su voz ya me sedujo y me quedé a escuchar con atención lo que contaba. Lo hacía con tanta fuerza, con tanta verdad, con tanto amor, y describía con todo lujo de detalles pequeños la estupenda labor que estaban desarrollando en países africanos, especialmente con las mujeres, que sinceramente me alegró el día. Fue una gran lección de humanidad, de respeto, de servicio hacia los demás sin esperar nada a cambio, que te daba un chute de esperanza y te hacía ver que queda mucha gente buena por el mundo sin importar el credo o la religión, tan solo la idea de amor al prójimo y al desvalido. Ese es para mí el verdadero espíritu y verdad de la fe católica, de la iglesia de los hombres que lo dan todo por los demás, esa es la auténtica misión y enseñanza que vale más que todas las riquezas de la Tierra, eso es vocación de entrega a los demás. Tal vez, la profesión más bonita y peligrosa del mundo.

Luis Solanas Cebolla. Zaragoza

Los patinetes

Leo en un diario digital que, en Barcelona, el 37% de los conductores de patinete se salta los semáforos y el 29% va en contra dirección. Desconozco los datos de Zaragoza, pero en mi barrio veo todos los días a conductores de bicicletas y de patinetes circular a excesiva velocidad por las aceras, que es peor que saltarse los semáforos o conducir en contra dirección, que también lo hacen. He leído que la Policía Local impone multas por estos hechos, pero nunca he visto a un policía multar a uno de estos conductores infractores. Los peatones corremos cada día más riesgo de ser atropellados en la acera, ya ha pasado muchas veces, pero ¿a quién reclamamos en caso de accidente si esos vehículos no llevan matrícula ni pagan seguro y sus conductores se escapan? Si esas bicis y patinetes te vienen de frente, los puedes sortear, pero a menudo llegan por detrás y no los ves. Los excrementos de los perros ya no son los únicos impedimentos que hemos de evitar cuando pisamos la calle. Pasear ha dejado de ser una actividad tranquila.

Martina Pellejero Cuéllar. Zaragoza

