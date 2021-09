'Compromiso olímpico'

Pedro Sánchez ha garantizado en Zaragoza que la candidatura de los Juegos Olímpicos de Invierno 2030 es un "proyecto de Estado" en el que Aragón y Cataluña están "en pie de igualdad".

Ha asegurado que se presentará oficialmente el próximo año y hasta en tres ocasiones ha afirmado que Aragón y Cataluña participarán en su diseño "de igual a igual". Contrasta esta claridad conceptual con la actitud de la Generalitat, donde las autoridades independentistas insisten en apropiarse de la candidatura, hasta el punto de referirse siempre a ella como ‘Barcelona-Pirineus 2030’ sin la más mínima referencia a Aragón. El presidente del Gobierno queda así comprometido por sus palabras

Sánchez ha garantizado ante Javier Lambán un proyecto olímpico "en igualdad" con Cataluña y el presidente de Aragón ha destacado la "oportunidad" de los Juegos para encauzar el conflicto con los partidos independentistas de la Comunidad vecina. Lo que tiene que quedar claro es que el trato privilegiado concedido por el inquilino de la Moncloa a ERC, convertido en su imprescindible apoyo parlamentario en el Congreso de los Diputados, no debe distorsionar el proyecto olímpico conjunto.

El presidente del Gobierno es el responsable de haber institucionalizado una bilateralidad extraparlamentaria con una parte de un ‘Govern’ en la que no están representados esa mayoría de catalanes que no han votado opciones secesionistas. Cede así al chantaje de la Generalitat y aumenta los agravios comparativos con el resto de comunidades autónomas. No obstante, este tacticismo político no debe llevar a la Moncloa a caer en la tentación de utilizar a Aragón y a los Juegos en sus componendas con Pere Aragonés. Para que la imagen de ayer de Sánchez y Lambán en el Pignatelli sea fructífera, de las buenas palabras se ha de pasar a los hechos.