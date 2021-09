La teoría económica nos dice que cuando existen oligopolios (un pequeño número de empresas que se reparten el mercado) el resultado más habitual es que la reducción de la competencia genere precios más altos para el consumidor y, frecuentemente, una reducción de la calidad de los bienes.

No es el único resultado posible, también, en ocasiones, la feroz competencia entre los oligopolistas podría llevar a un incremento de la producción y reducción de precios. Los oligopolios pesan mucho en España. Se habla del mercado eléctrico, de las telecomunicaciones o de la gasolina, pero en realidad se trata de oligopolios. Esta situación, que generalmente produce beneficios más altos para los oligopolistas que cuando hay mayor competencia, justifica la intervención del Estado para corregir estos ‘fallos del mercado’. Si nuestra economía está en gran parte dominada por grandes grupos que hacen que el mercado competitivo sea una ficción, no nos debe asustar que la intervención pública sea necesaria, no solo para corregir esos ‘fallos del mercado’, sino para orientar el funcionamiento de éste hacia los intereses de la mayoría.

La escalada de la factura de la luz, donde estamos pagando a los productores cada kilowatio al precio del kilowatio producido más caro (el del gas), generando beneficios muy elevados para las empresas, pide una intervención rápida del Gobierno. No solo regulatoria para evitar estos excesos, sino más amplia y en una perspectiva de largo plazo para que la descarbonización de nuestra economía nos beneficie a todos.