Un futuro desalentador

La salida de las tropas estadounidenses de Afganistán tras 20 años de guerra, junto con el abandono del resto de países occidentales, dejan a a su suerte a una nación sumergida en un profundo abatimiento tras la recuperación del poder por parte de los talibanes.

Analistas de los principales medios internacionales coincidían en las últimas horas en destacar la incertidumbre acompañada de una sensación de fracaso por parte de Estados Unidos en el final de una operación que se ha demostrado estéril, pese al enorme coste en vidas humanas. Las últimas apariciones públicas de Joe Biden y su imagen al recibir a los marines muertos en el último atentado en el aeropuerto, han ahondado en la sensación de impotencia de la Administración estadounidense, que se repliega sin poder tejer un discurso creíble. Ese citado fracaso, unido al del conjunto de la comunidad internacional, no debería obviar la propia obligación de las instituciones y organismos internacionales a la hora de ofrecer una respuesta conjunta para no dejar a su suerte a cerca de 40 millones de personas. Su esperanza no se marchitó con el despegue del último avión sino con la deriva talibán y, de forma paralela, con la constatación de la colosal corrupción de un gobierno que puso en bandeja el regreso de la crueldad y del horror.

En el caso de España, la eficaz operación de evacuación dirigida por los militares aragoneses debe ahora dirigir los esfuerzos en una solidaria acogida a quienes ya están entre nosotros, al mismo tiempo que es preciso seguir trabajando para facilitar la salida del país afgano a todos aquellos que han realizado de forma arriesgada y brillante una labor en favor de los intereses españoles, pero que no han podido subir a las aeronaves. Sobra, por supuesto, el lamentable espectáculo político de un gobierno y una oposición que siguen en una visión cortoplacista ante un conflicto global.