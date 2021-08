Los JJ. OO. de París 2024 serán en 2020

En pleno 2021 han acabado los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Ya que eran del año pasado podrían haber seguido compitiendo indefinidamente y nadie se habría dado cuenta. Ya puestos a alterar los tiempos y los años, al menos aprovechar el gasto. Mucha economía circular pero luego no circula nada. Con el déficit de atención que disfrutamos hay muchas personas que apenas se han enterado de que se han celebrado los JJOO (si es que se han celebrado). Por cierto, se podrían llamar JOJO, siglas más amenas. La atención es más escasa que nunca porque los móviles se la chupan toda. Las aplicaciones invierten grandes saberes y fortunas en hacer cada día más adictivos sus espejuelos mágicos. Pero que nadie te haga caso nunca y viceversa tiene sus ventajas: puedes hacer lo que quieras que nadie se va a dar cuenta. Es como ser invisible. Y si alguien se entera creerá que lo que ha visto pertenece al mundo virtual (que es el real) de su pantalla. Todo son beneficios: esto sería el paraíso si no fuera el infierno. Con tantos reclamos para el tiktokeo los JJOO (JOJO) de 2020 han pasado sin sentir, como las ondas gravitatorias a través de las gafas de soldar. Para la próxima vez sería mejor prolongar los JOJO ‘sine die’, y que compitan también los paralímpicos, que ya vale de relegarlos a otras fechas. Si se está a lo que se está hay que estar. ¿O no? Tal como van los informes del cambio climático los JOJO de París 2024 (que se celebrarán como siempre en 2020) deberían empezar cuanto antes.

