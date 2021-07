Cartas al director de HERALDO: 'Nada es a cambio de nada'

'Nada es a cambio de nada'

Es refrescante la humildad de José Javier Rueda en su ‘Operación bañador’.

No queda más remedio que aceptarse a uno mismo. A mí me pasa con una calva que podría ser más digna, pero ese poco cabello extendido por encima de las orejas y que al viento me da cierta imagen de Albert Einstein, es algo a lo que no quiero renunciar. Una vez, mi familia consiguió la hazaña de cortarme el pelo con maquinilla. Se hicieron fotos y fue día de fiesta, pero yo me quedé sin personalidad. Se suele confundir progreso con cambio. Si repasamos muchos de los cambios, veremos que hemos perdido. Todo ese ‘bienestar’ económico no es a cambio de nada, es en muchos casos a cambio de lo imprescindible. ¿Cambiaríamos ahora el automóvil por no tener en riesgo la supervivencia del planeta? Según la entrevista a Miguel A. Saz, "aunque dejásemos de emitir gases de efecto invernadero hoy mismo, el proceso de calentamiento continuaría durante décadas". ¿O cambiaríamos los campos de labor, los pastos y todos los hábitats por plantas fotovoltaicas por seguir teniendo automóvil (eléctrico)? Los impactos pueden ir desde un aumento de invasiones por parte de especies no nativas hasta el cambio en hábitats protegidos, igual que ocurre con el cambio climático. Nada es por nada. Queramos reconocerlo o no, el esfuerzo por alcanzar cosas materiales a cambio de una menor atención a la educación de los hijos ha contribuido en algún caso a los problemas tan serios que presentan las nuevas generaciones. "Fumar es un placer sensual", según cantaba Sara Montiel, pero a cambio el tabaco mata a la mitad de las personas que lo consumen, y en algún porcentaje a otras que lo respiran. Si se respeta el no fumar en las terrazas de los bares, yo me dejo cortar el pelo y, a lo mejor, don Javier retoma la dieta.

José Luis Sancho Sánchez. ZARAGOZA

'Patinetes y bicicletas abandonados'

Aun estando muchos meses con la pandemia, seguimos quejándonos de que no hay ninguna señal que indique a qué velocidad tienen que circular los montabicis y montapatinetes por los carriles bici instalados por las aceras, que sí existe una señal que da preferencia al peatón, pero que no la respetan o en caso muy raro, y no están vigilados. Y no digamos los carriles bici instalados en paradas de bus. Muy mal, desde luego, quien ordenara instalar carriles bici en aceras y con paradas de autobús... Al bajar los viajeros tienen que estar pendientes del ‘mire bizi’, una chapuza total que choca con la señal de preferencia del peatón, o una cosa o la otra. Y muchos montabicis y montapatinetes los abandonan donde les place, con ellos no va la seguridad vial. A ver si se decide don Pere Navarro, director general de Tráfico, a obligar a montabicis y montapatinetes a tener las mismas obligaciones que los conductores, y las infracciones tendrán que ser más serias. Probablemente así se lo pensarían para dejar tanto bicicletas como patinetes abandonados por cualquier parte de las aceras, y curiosamente nunca en las calzadas.

Alfredo Blasco Calvo y Ana María C. García. ZARAGOZA

'Cuba y el bloqueo'

La gran mayoría de los medios de comunicación en España echan pestes contra Cuba y su sistema político. Y prácticamente ninguno editorializa a favor del levantamiento del bloqueo. Solo quiero hacerles pensar. ¿Se dan cuenta de que todos los gobiernos de España desde 1992 han votado en la ONU a favor del levantamiento de ese bloqueo? González, Aznar, Zapatero, Rajoy, Sánchez. ¿Y que países de derechas, de centro y de izquierdas votan en la ONU casi unánimemente contra el bloqueo? Otro día, para no cansar a los lectores, les cuento que cualquier cubano, piense lo que piense, se puede presentar a las elecciones, que no es obligatorio el voto pero que votan más del 90%, que los ciudadanos que les han elegido pueden revocarles, que cobran lo mismo que cobraban en su trabajo, que tienen una Constitución que ha sido refrendada por el pueblo; en fin, pequeñeces.

José María Martínez Marco. Zaragoza

'La dependencia de China'

Estamos viendo que para dominar el mundo solo hacen falta estrategia y ciudadanos silenciados. China, a la chita callando, hace años que está comprando todos los puertos de carga de zonas importantes. Hasta ahí, todo el mundo estaba contento, porque hay precios baratos. Un país como China, con una gran industria y unas ventas de vértigo, siempre es un chollo para un puerto comercial de una ciudad y de un país. Pero, ¿alguien mira poco más allá de los beneficios de hoy? Parece que no. China, por supuesto, por su forma de gobierno nunca hace ningún movimiento a menos de 25 años vista, sin embargo la mayoría de nuestros gobiernos, con elecciones cada cuatro o cinco años, se limitan a un par de años. Es verdad que China es una dictadura, pero su sistema de producción tan enorme, con grandes centros de negocios, con grandes inversiones extranjeras, la ha convertido en el país más importante para el resto del mundo. Si China estornuda, el resto del mundo se constipa. Nos falta visión de futuro y buenos gobernantes. Como digo, a la ‘China callando’, dependemos y dependeremos de China y pagaremos el precio que ellos pongan.

Adela Laborda Gavalda. ZARAGOZA

'¡Hasta la vista, ‘bro’!'

Mi hermano mayor se fue un martes por la tarde, día de chupinazo sanferminero. Su brillante luz se apagó, dejándonos un hueco enorme en el alma y el corazón. Tenía apenas 58 años, todavía un montón de sueños y muchas ganas de vivirlos. Más que mi hermano mayor, fue mi amigo de la infancia, con quien me divertí, jugué, reí, compartí, enfadé, peleé y perdoné desde que me alcanza la memoria. En todos y cada uno de los recuerdos de nuestra niñez aparece él, siempre enarbolando la bandera de ser el mayor y abriendo caminos y puertas para los hermanos pequeños. No trato de buscar una explicación, simple y llanamente sucedió, como podía no haber sucedido. Se trata de dar rienda suelta a nuestros sentimientos, a nuestras emociones: lloremos, enfadémonos, desesperémonos o incluso, con enorme fe, sintámonos felices por él. Deberemos apoyarnos en la familia, en nuestro círculo más cercano, seguro que estarán ah. La vida es hermosa, pero la muerte de un ser querido nos deja un vacío con el que tenemos que lidiar. Encontremos la paz en nuestra religión, en el entendimiento de que él sigue entre nosotros, junto a su madre, junto a su último amor, junto a sus hijos, junto a sus hermanos, al recordar nuestros mejores momentos con él; y así ese vacío se llenará de vida y de la esperanza. Como diría mi hijo el mediano, "¡hasta la vista, ‘bro’!".

Diego León Guallart Ardanuy. ZARAGOZA

