Empleo y recuperación

El aumento del empleo y el descenso del paro en el segundo trimestre indican que la economía española, y con algo más de fuerza la aragonesa, ha entrado claramente en la senda de la recuperación después del duro golpe que ha supuesto la covid-19.

Pero no conviene lanzar las campanas al vuelo, en primer lugar porque los efectos negativos de la pandemia se aprecian todavía en el mercado de trabajo; y en segundo, porque la amenaza del virus no ha desaparecido y, si no se actúa con prudencia, aún puede dañar la economía.

La economía española ha añadido en el último año un millón de empleos, lo que supone un impulso muy notable pero que hay que evaluar en el contexto de la crisis provocada por la covid. Se están recuperando ahora los puestos de trabajo que se perdieron en los momentos más duros, pero todavía estamos por debajo de las cifras de ocupados que teníamos antes de declararse la pandemia. Y aunque el desempleo muestra también una evolución favorable, sigue por encima del que se registraba en el primer trimestre de 2020. Hay que tener en cuenta además que unas 500.000 personas, entre empleados y autónomos, aunque cuentan como ocupadas continúan en situación de ERTE o de cese de actividad. En conjunto, por tanto, las cifras del mercado de trabajo en el segundo trimestre son positivas y esperanzadoras, pero corresponden a una recuperación incompleta de la situación anterior a la pandemia. Se constata, por otro lado, que el dinamismo de la recuperación aragonesa es mayor que el del conjunto de España, con un descenso del paro hasta una tasa del 10,73%, cuatro puntos y medio por debajo de la media nacional. Los datos pues invitan por un lado al optimismo, pero también a la prudencia teniendo en cuenta, sobre todo, que estamos en medio de una nueva oleada del virus que, si no se controla debidamente, acabará pasando una perjudicial factura también en el aspecto económico y laboral.