Llama la atención que la ministra de Sanidad haya anunciado con tanta rotundidad que hará falta una tercera dosis de la vacuna, e incluso vacunaciones anuales, cuando hoy por hoy no parece haber evidencia científica de que eso sea así.

Más bien hay estudios –aunque todavía sin corroborar– que apuntan en la dirección contraria: que la protección que proporcionan las vacunas, al menos las que se utilizan en Europa, podría ser de larga duración. Lo que no significa que no haya algunos casos de vacunados infectados. La profesora Sheena Cruickshank, especialista de la Universidad de Manchester, explica que aunque pasados unos meses de la vacunación disminuyan los anticuerpos, hay otros aspectos del sistema inmunitario que son más importantes a largo plazo y que pueden permanecer activos, aunque son más difíciles de estudiar. Y en cuanto a las variantes del virus, recalca que ninguna de las conocidas hasta ahora elude la acción de las vacunas. Pueden encontrarse seguramente opiniones de especialistas en uno o en otro sentido, porque falta mucho por investigar. Pero desde luego no hay un consenso científico que apoye lo afirmado por la ministra. Y, como dice Cruickshank, en lo que hay que pensar una vez que la población europea esté vacunada es en contribuir con decisión a la vacunación en todos los demás países.