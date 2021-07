'Álbum de fotos'

Siempre me gustaron los álbumes de fotos: guardan la memoria familiar, los viajes, las celebraciones, son reflejo y espejo del paso del tiempo, el baúl de nuestros momentos felices.

Tengo álbumes de mi infancia, de fotos en blanco y negro que he robado de mis padres y mis abuelos, de mis años en Barcelona y en EE.UU., de mis viajes. Incluso en estos tiempos digitales sigo haciendo álbumes de papel cada final de verano. Me gusta el ritual de seleccionar las mejores fotos entre las carpetas del ordenador y la memoria del móvil. Poner el pie de foto con el nombre del pueblo o la playa. Recordar qué vimos o qué comimos aquel día, qué música escuchamos en los largos viajes en coche, qué libros me acompañaron en las vacaciones.

Antes de la covid, planeaba los álbumes y los viajes con tiempo. Me gustaba mirar mapas y leer sobre los sitios que íbamos a visitar. Ahora vivimos en una desescalada interminable, en un vaivén de incertidumbre, adaptando nuestros pasos a las noticias. Planeábamos un verano tranquilo, casi normal, pero la realidad una vez más nos recuerda que no somos invencibles. No sé qué fotos habrá este verano en nuestro álbum familiar. No habrá imágenes de las fiestas de Santa Ana en el pueblo. Desconozco ahora dónde nos llevará el coche en nuestro viaje familiar de agosto. Pero sí sé que el álbum tendrá fotos de fútbol, de familia y de amigos. Y que descansará junto a los anteriores en la estantería del salón, testigo del paso del tiempo y de cómo a nuestras hijas les van creciendo las alas.