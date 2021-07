Y llega un día en el que te ves rescatando una de esas cajas de galletas danesas para guardar cosas.

No, costurero yo no gasto, porque soy torpe con las agujas y lo más probable es que me las acabara clavando en un ojo, pero una cajita metálica es un tesoro para guardar lápices, pilas, cables, qué sé yo...

Caigo en la cuenta de que me he convertido en mi abuela. ¿Hay algo más de señora que guardar una cajita de galletas danesa? Sí. Lo hay. Por ejemplo, contestar un test de esos de revista femenina para saber cuán señora es uno.

¿Que si he gritado a la televisión mientras veía una película? Por supuesto. A veces incluso aplaudo a la pantalla. Es mejor reconocerlo.

¿Que si me he asomado al balcón porque he escuchado movida debajo de mi casa? Todo el tiempo. Y he echado de menos hacerlo en bata de guata y cerrármela con gesto displicente.

Sí, también tomó manzanilla para asentar el estómago y salgo de casa con una rebequita por si refresca. El test no lo pregunta, pero entre mis últimas escuchas en Spotify figura Conchita Piquer. ¿Y quién no se ha planteado ir a urgencias porque acaba de verse un lunar que ayer no estaba ahí? ¿Y quién no ha llegado a casa y se ha servido una copita de vino porque se la merece? Miren, del listado, mis únicos fallos son los de discutir por cómo se rebozan las croquetas y rechazar planes con amigos para acabar viendo ‘Sálvame’ solo en casa. Croquetas compro congeladas y la telebasura es siempre mejor verla acompañado. Por cierto, ¿a qué hora ponían la telenovela turca esa nueva? Señora bien, señora fetén.