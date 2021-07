40 lavadoras

Me siento iluminada, aunque me preocupa saber si el estar iluminada me subirá la factura de la luz.

La noticia de saber que en casa de una de las ministras no ponen cuarenta lavadoras al mes me dejó atónita. Bueno, realmente lo que me impresionó fueron sus declaraciones destinadas a relativizar el incremento que suponen las novedades en la factura de la luz. Según datos del Ministerio para la Transición Ecológica, el mayor consumo eléctrico de un hogar equipado con todos los servicios es el de los electrodomésticos (61%). Apartado que incluye desde el ordenador hasta la nevera y es este último, el frigorífico, el que más consume (19%), frente a la lavadora o el televisor que suponen el 7,3% y el 7,5% respectivamente. Y siguiendo con las novedades, resulta cómica la recomendación de utilizar las horas más económicas (de 00:00 a 08:00) denominadas horas valle, porque obviamente la nevera no puede estar enchufada solo por la noche ni tampoco es posible el uso de la mayoría de los electrodomésticos en esa franja horaria. Justificar el incremento del coste de la energía doméstica diciendo que poner la lavadora cuarenta veces al mes supone "solo" un incremento de cuatro euros y que nadie la usa con tanta frecuencia resulta casi ofensivo. Es sabido que los datos se pueden retorcer hasta que muestran lo que uno quiere. Así que otra manera de contarlo es hacer otra comparativa: es como si el paquete de jabón de lavadora para 40 lavados, de coste medio diez euros, incrementara su precio "solo" 4 euros.