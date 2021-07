'Un largo camino'

Aunque Aragón ya se encuentra en la Fase 1 de la desescalada y las medidas para el control de la covid invitan a un relajamiento de la población, los datos confirman que el camino hacia la normalidad aún está repleto de dificultades.

La aplicación de la prudencia compartida continúa siendo la mejor garantía de éxito para luchar contra una enfermedad que sigue causando muertos y que adentra a muchos de los afectados en un largo proceso de recuperación, sino de secuelas permanentes. Sin la colaboración de la población más joven, aún sin vacunar, resulta imposible el control de una pandemia que amenaza con una nueva ola que puede dispararse si no se interiorizan sus riesgos y peligros.

El Gobierno de Aragón realizó este sábado mismo un llamamiento para que los jóvenes que hayan participado en fiestas o eventos multitudinarios, muchos de ellos relacionados con celebraciones tras las pruebas de Selectividad, eviten el contacto con personas mayores y vulnerables. Los casos no se detienen y la mirada al exterior nos confirma que aquellos países que parecían mostrarse más adelantados en el control de la pandemia se ven obligados a recuperar medidas de restricción. Los deseos chocan de bruces contra la evidencia de los datos, siendo la población más joven la que ahora concentra buena parte de la preocupación de las autoridades sanitarias. Afortunadamente, las consecuencias no son tan fatales como las vividas hace meses, pero conviene no olvidar la naturaleza caprichosa de un virus que sigue cobrándose vidas. La precaución sumada al proceso de vacunación siguen siendo las mejores medidas para frenar una pandemia que mantiene una especial agresividad con las nuevas variantes. Resulta imprescindible que la población tenga presente que la covid no puede volver a propagarse desordenadamente volviendo a causar un nuevo retroceso.