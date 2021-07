'Indultos'

En justa reciprocidad, debería importarnos el indulto a los independentistas catalanes lo mismo que a ellos les preocupan nuestros problemas de despoblación, el embalse de Mularroya o que Aragón sea la única comunidad autónoma que pague el mantenimiento de sus trenes.

O sea, nada. Y sin embargo estamos todo el día con Turull arriba y Junqueras abajo, como si fueran de la familia. Les dedicamos portadas en nuestros periódicos, abrimos con ellos nuestros informativos y nos hemos acostumbrado a vivir en una realidad paralela en la que ellos son los protagonistas, a pesar de que todos sabemos muy bien que pintamos para esta gente lo mismo que Pichorras en Pastriz. O sea, también nada. Y al final, los Romeva y los Rull de turno van a ser más populares en Aragón que cualquiera de nuestros políticos que están aquí todo el día batiéndose el cobre y ocupándose de nuestros asuntos. Ocurrió algo parecido con Isabel Ayuso y las elecciones en Madrid. Sólo se habló de eso durante semanas, como si nos fuera la vida en si esta buena señora es o no la sucesora de Esperanza Aguirre o en si hacía o no consejero a Toni Cantó, ese gran hombre. Yo es que no dormía de la preocupación. Qué sinvivir. Hemos de ‘aragonesizar’ nuestros medios de comunicación, nuestros debates y preocupaciones, nuestros mensajes: porque lo que de verdad nos interesa es que funcionen bien nuestras escuelas y hospitales, que tengamos buenas comunicaciones, que consigamos la reapertura del ferrocarril de Canfranc… En definitiva, más amor por nuestras cosas, más Aragón y menos Aragonès.