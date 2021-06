Diálogo de sordos

Pedro Sánchez ha recibido en el palacio de la Moncloa a Pere Aragonès para fijar un calendario de reuniones con las que pretenden salir del atolladero en que los partidos independentistas han metido a Cataluña por su desafío al Estado. La estabilidad institucional exige que el presidente del Gobierno reciba a los diferentes presidentes autonómicos después de que estos sean investidos. Bienvenida sea, pues, esta recuperación de la normalidad democrática. Ahora bien, el lenguaje manipulador y la reiteración de exigencias ilegales como la autodeterminación y la amnistía por parte del presidente de la Generalitat son la demostración de su falta de voluntad para rectificar en su deriva antidemocrática.

Pere Aragonès ha reiterado en la Moncloa sus reivindicaciones ya conocidas: impunidad absoluta para los líderes del ‘procés’, autorización para celebrar un referéndum y reconocimiento de la existencia de un supuesto «conflicto político» entre Cataluña y el resto del Estado. El diálogo entre el Gobierno y la nueva Generalitat debe existir, como existe con todas las autonomías, pero no sobre esos parámetros. El Ejecutivo ya ha cedido mucho, más de lo apropiado. Después del gesto extraordinario de activar los indultos, Pedro Sánchez tiene que dejar claro cuáles son los límites del diálogo, que vienen determinados por la Constitución y el Estatuto de autonomía.

El jefe del Ejecutivo debe evitar cualquier gesto de favoritismo hacia unos españoles en perjuicio de otros. Así, no tiene sentido que haya apoyado en la reunión de ayer una candidatura para los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030 con el nombre ‘Pirineus-Barcelona’, cuando en realidad lo que se está negociando hasta ahora es una candidatura conjunta de Aragón y Cataluña que aún no cuenta con una denominación concreta. Aragón no puede participar en un proyecto que lleve un nombre que ignora a la Comunidad.