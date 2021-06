Como es bien sabido el fenómeno, en su versión más sencilla, consiste en intentar adivinar el futuro a través de una bola de cristal.

Similar estrategia también se utiliza en algunas terapias cuya propuesta es imaginar el futuro con el objetivo de buscar soluciones a un problema concreto y así avanzar en la resolución del problema. Claro está que dichas soluciones, aunque imaginarias, deben ser realistas para que pueda ser posible realizarlas. El mes que acaba de terminar nos ha dejado dos acontecimientos relacionados con el fenómeno de la bola de cristal en versiones distintas. El primero: la reciente presentación de la España 2050. Debo reconocer que no he leído las 600 páginas del documento propuesto en la grandilocuente presentación, pero lanzar una solución a 30 años vista a los problemas que España tiene en la actualidad no parece muy realista. El segundo ha sido la noticia de que el Museo Internacional de Títeres de Albaida (Valencia) ha acogido a los electroduendes, aquellos muñecos del famoso programa de televisión española 'La Bola de Cristal', protagonizado por Alaska, cuya última emisión fue en 1988. Desconozco si Alaska imaginó hace 33 años que esto podría ocurrir. Como desconozco si España dentro de 30 años será como la descrita en el proyecto de la España 2050. Llegados a este punto solo puedo pensar en aquella frase que vi una vez en las paredes de una universidad alemana: La mejor manera de predecir el futuro es inventarlo (Alan Kay, informático americano).