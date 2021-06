Cartas al director de HERALDO: 'Y Pablo Iglesias se cortó la coleta'

'Y Pablo Iglesias se cortó la coleta'

Tras el desastre o batacazo de la izquierda en las elecciones de la Comunidad de Madrid del pasado 4 de mayo, el ya exsecretario general de Podemos Pablo Iglesias se cortó la coleta y dijo que abandonaba la política.

En términos taurinos ‘cortarse la coleta’ s» decir adiós a una profesión que ha sido realizada por un diestro o espada lidiando o toreando corridas de toros. «El toreo es el arte de reducir la fiereza del toro hasta su sometimiento». Las causas de ese abandono, la mayoría de las veces, se deben al declive del torero, con los consiguientes fracasos, por la edad o por otras razones. Ese día y en su último toro, bien en los medios o en los tercios del coso taurino, uno de sus peones simbólicamente le quita ese postizo que hace de coleta. El secretario general de Podemos ya no tiene coleta. Se la ha cortado, esta era natural en su caso, auténtica, cuidada durante muchos años, desde la adolescencia. Era su seña de identidad. Deja pues la política. Según la tradición hebrea, Sansón la perdió en las manos de Dalila perdiendo a la vez la fuerza y quedó por ello indefenso. La campaña electoral madrileña no ha ido bien y su resultado ha sido como el que obtuvo Joaquín Rodríguez ‘Cagancho’ en Almagro en 1927. Se rumorea o elucubra sobre la posibilidad de que Iglesias retome su vertiente televisiva, o sobre su vuelta a la docencia universitaria en la Complutense, impartiendo clases en la Facultad de Políticas. La duda es saber si Pablo Iglesias abandona definitivamente la política. Puede ocurrir como pasa con algunos toreros, que un día se la cortaron y que transcurridos unos años vuelven de nuevo a los toros. El pelo o cabello en los seres humanos tiene funciones protectoras. Esa formación tegumentosa se puede dejar crecer en cualquier momento o época del año.

Francisco Javier Fernández-Giro Domec. ZARAGOZA

'Oposiciones congeladas'

Escribo esto la semana en que hace un año desde que se convocaron distintas oposiciones para la DGA. Futuros médicos de atención primaria, físicos, geógrafos o biólogos entre otros siguen esperando noticias sobre el primer examen o las listas provisionales. Sin justificación alguna se incumplen la normativa y el compromiso con los sindicatos, con el añadido desgaste económico y mental para quienes las estudian. Mal asunto si quienes han de modernizar la Administración comienzan su andadura con el desprecio más absoluto por parte de esta.

Marisa Vallés. ZARAGOZA

'La vacunación del Rey'

Ha sido noticia la vacunación frente a la covid del rey Felipe VI, dispensada el día 29 en el Wizink Center de Madrid. Como siempre, lo importante es la lectura entre líneas. En esta España convulsa, en mitad de una pandemia con decenas de miles de compatriotas muertos, que ha hundido la economía, que ha prolongado las colas del hambre, etc. En una España políticamente dividida, con amenazas en nuestras fronteras exteriores y la integridad interior comprometida por el separatismo catalán, con el vasco al acecho, ¿alguien cree que es normal que el Rey espere ‘su turno’ para vacunarse? El Rey es el garante del orden constitucional y del precario equilibrio entre los poderes del Estado, amén del prestigio interior y exterior que su figura concita. No quiero ni pensar qué hubiera ocurrido si el Rey contrae la covid, fuese cual fuese el desenlace. Por la misma razón, el presidente del Gobierno, unos años más joven, tampoco está vacunado, ¿alguien opina que esto es razonable? Haciendo un símil, ¿alguien imagina una salida del Rey o el presidente sin escoltas? Sería insensato. Pensé ya en compartir esta reflexión cuando dimitió el Jemad por el supuesto trato de favor para recibir la vacuna. La persona responsable de la coordinación de las Fuerzas Armadas, partícipes, entre otras muchas tareas, en la distribución de las vacunas, ¿no debería estar ya protegido frente a la covid? Me pareció entonces descabellado y ahora lo corroboro. En mi opinión, los altos representantes de los poderes del Estado, y el Rey el primero, deberían estar vacunados desde que las primeras dosis entraron en España. Lo contrario es exponerlos y exponer a la ciudadanía a riesgos innecesarios y de consecuencias imprevisibles. Creo que hay excepciones y excepciones. Si aquellas personas con la responsabilidad de velar por el interés común no están protegidas, ¿quién tiene prioridad? Sinceramente, me parece de un fariseísmo atroz.

Juan Ignacio Pérez Calvo. ZARAGOZA

'Guarderías en peligro'

Es una pena, pero multitud de guarderías o centros de educación infantil van a tener que echar el cierre por dos factores negativos fundamentales: la baja natalidad y la escolarización en colegios públicos a partir de los 2 años de edad. También las administraciones educativas tienen vela en este entierro, porque no les ha preocupado nada ayudar al sector privado, cuando a lo largo de décadas han ayudado mucho a la conciliación familiar y laboral. Ahora, con la nueva ley de educación, la Lomloe, todavía será más rápido el desenlace, pues se primará más lo público y semigratuito –recordemos que también existen guarderías municipales– y se va a hacer muy difícil la subsistencia de la gran mayoría de los centros de educación infantil privados. Ya han tenido que pasar por la prueba de la pandemia, pero ahora les sobreviene algo peor, la incertidumbre y las deudas de sus legítimos negocios. Este cóctel no augura nada bueno y, si no reciben ayudas en forma de subvenciones o conciertos por parte de las administraciones públicas, están condenadas a desaparecer y con ellas, miles de trabajadoras y trabajadores que ahora dejamos abandonados a su suerte. Lo dicho, ¡una gran pena!

Luis Solanas Cebolla. Zaragoza

'Asignaturas que faltan'

Como estudiante de Secundaria, creo que faltan algunas asignaturas que se deberían enseñar en colegios de mi ciudad. Por ejemplo, primeros auxilios. Suena extraño, pero pienso que si gente de mi edad tuviese conocimientos básicos sobre cómo ayudar a la gente, nos sería útil en un futuro, por ejemplo si estamos en una situación en la que no hay ayuda médica cerca, o no podemos llamar a una ambulancia. No solo nos ayudaríamos entre todos, sino también podríamos incluso salvarnos a nosotros mismos en casos de riesgo. Aparte de tener clases de primeros auxilios, por lo menos a mí me gustaría empezar a entender conceptos básicos de economía. Saber por ejemplo cosas relacionadas con los impuestos, tasas o gestión del dinero, para que no me resulten tan extrañas. Sé que en algún momento de mi vida estas asignaturas y otras más me serán útiles, al igual que a muchos más estudiantes.

Alicia Moliné Hernández. LA PUEBLA DE ALFINDÉN (ZARAGOZA)

