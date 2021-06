'Saber disfrutar'

Al Atlético de Madrid le llaman ‘El Pupas’, al parecer porque perdió una final de la Copa de Europa.

Yo me miro y me digo: "Qué feliz sería si el Zaragoza perdiera una final de Champions". Querría decir que habíamos llegado hasta allí y que éramos el segundo mejor equipo del continente. A los aficionados del Atlético no les sirve al parecer el doblete del 96 (ganaron la Liga y la Copa y hasta les han hecho un documental en Movistar+), ni la Liga del 2014, ni la de este año. Se han empeñado en cultivar una imagen de perdedores, más falsa, como se ve, que Judas. El otro día, para gran sorpresa mía, un admirado y respetado novelista escribía en las páginas de ‘El País’ (no en cualquier sitio, sino en el que ha sido durante muchos años el periódico más influyente de España, con colaboración bien remunerada) que se iba al exilio interior. Contar que uno se va al exilio desde ‘El País’ la verdad es que tiene su cosa. Tampoco le ha servido para sentirse feliz ser académico de la RAE, ganar el Príncipe de Asturias, el Nacional de Narrativa, el de la Crítica, el Planeta, dirigir el Cervantes en Nueva York… Se ha propuesto ser desgraciado e irse al exilio. Yo me miro otra vez y balbuceo: "Hombre, si yo fuera el escritor más reconocido de España, igual era un poco más feliz". Hay muchos casos así. Nunca encuentran suficientes los éxitos, las distinciones, los honores. En una palabra, no saben disfrutar. Exageran sus pequeñas desventuras, y ya se sabe que lo exagerado es insignificante. Para ‘Pupas’ el Zaragoza y para exilio el de don Manuel Azaña.