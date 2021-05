Jaca y Sádaba, desconfinadas

La localidad oscense de Jaca y la zona de salud de Sádaba están desconfinadas desde la pasada medianoche.

El Gobierno de Aragón ha tomado esta decisión por la tendencia descendente en el número de contagios de los últimos días. Se mantiene el cierre en las zonas de salud de Gallur, Alagón y Ejea de los Caballeros, aunque también presentan una buena evolución. El final de los confinamientos en comarcas turísticas tan relevantes llama al optimismo y la prudencia. Optimismo, porque existe el convencimiento de que el turismo puede empezar a levantar cabeza después de un año nefasto. Prudencia, porque la ampliación de la vacunación no debe llevar a bajar la guardia ya que es la mejor garantía para no volver atrás.

Los datos evidencian que la situación de la covid-19 en Aragón es de descenso, según ha apuntado el director general de Salud Pública, Francisco Falo. Si esta tendencia se mantiene en los próximos días, «posiblemente» se adoptarán medidas de mayor flexibilidad. El levantamiento del cierre de Jaca y Sádaba, y la previsión del final de otras restricciones en el resto de la Comunidad constituyen excelentes noticias. En primer lugar, porque se restablece un nivel de libertad que, salvo en ocasiones graves y excepcionales como la que aún vivimos, es irrenunciable. Pero, sobre todo, porque recompensa los avances en la lucha contra una pandemia con un gran esfuerzo por parte del tejido sanitario y, en general, de toda la ciudadanía.

La situación no está todavía controlada en Aragón, como no lo está en el resto de España ni del planeta. No obstante, también es cierto que la campaña de inmunización progresa y que el anuncio de que el verano terminaría con el 70% de los ciudadanos vacunados parece ahora, a diferencia de hace unas semanas, muy factible. Han llegado muchas dosis a Aragón y los programas de vacunación masiva han demostrado ya su efectividad.