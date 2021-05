Cartas al director de HERALDO: '¿Qué camino seguirá el PP?'

'¿Qué camino seguirá el PP?'

Las elecciones a la Comunidad de Madrid (que intentaron impedir tanto el PSOE como Ciudadanos) han propiciado unos resultados de consecuencias imprevisibles.

La democracia da la ocasión a los ciudadanos, en este caso los madrileños, para que puedan expresar con su voto lo que opinan de la actuación de los partidos en estos dos últimos años. Y los resultados de las elecciones en Madrid dejan varias cosas claras: 1.- La victoria incontestable de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, y con ello el aval a su actuación en estos dos años tan difíciles y complicados que ha gobernado la Comunidad. 2.- El hundimiento electoral de Ciudadanos, con el que los electores han castigado a un partido por su alianza con el PSOE al intentar presentar mociones de censura en varias comunidades y sustituir al PP (una maniobra para ocupar mas espacios de poder). 3.- La desaparición de Pablo Iglesias de la política, y con ello también un mal resultado para su formación, que queda muy deteriorada con la nefasta gestión de su líder. 4.- El mal resultado del PSOE, con un flojo candidato, penalizado por la actuación de Pedro Sánchez, al que le han pasado factura los votantes por su comportamiento parcial y arbitrario en muchas decisiones en contra del Gobierno de la Comunidad. Pasada la resaca electoral, solo queda preguntarse cuál será el comportamiento futuro del PP. Y solo hay dos caminos: Dar la batalla de las ideas, como ha hecho Ayuso, y hacer una oposición dura y firme, para que el Gobierno cambie su actitud y la forma de hacer política para sacar a España de esta crisis; o intentar seguir pactando ciertas cosas con el PSOE (ejemplo, el poder judicial) para consolidar el bipartidismo, al más puro estilo de evitar enfrentamientos de Mariano Rajoy.

José Martín Escudero. ZARAGOZA

'Manifestación junto al Pilar'



Mi familia tiene la vieja costumbre de bajar al Pilar para participar en la santa misa de los sábados por la tarde. El otro día nos costó entrar en la Basílica, pues una multitud de manifestantes provistos de banderas de un país sudamericano nos impedía el paso. Los que parecían dirigir el acto habían situado su cuartel general ante la imponente escultura en piedra de la Virgen que señorea el centro de la plaza. Allí se apiñaban sus banderas y símbolos diversos colocados en la propia escultura y desde ese privilegiado lugar dirigían los gritos y canciones provistos de potentes altavoces. No dudo de que los manifestantes tenían los permisos debidos y de que sus reclamaciones eran justas, pero me pregunto si no hay otro lugar en Zaragoza para manifestarse que en los propios muros de esa Basílica, que es una de las señas de identidad más queridas por los aragoneses. En la misma plaza, las zonas del Ayuntamiento y de la Delegación del Gobierno estaban vacías. ¿Por qué no se han colocado allí los manifestantes? ¿Es que no vamos a respetar ni tan siquiera a nuestra Virgen del Pilar?

Alfredo Ezquerro Solana. ZARAGOZA

'Arrimadas e Iglesias'

Tras las elecciones en Madrid, comento varias cosas. Mi aplauso y reconocimíento a la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, que en la peor hora de su vida política no arroja la toalla y tira de dignidad, por confianza en sí misma, en su gente y en su proyecto de asentar, por fin, el centro político en España. Demuestra que no es más grande quien menos veces cae, sino quien más veces se levanta. Su firmeza defendiendo sus ideas sin caer en la descalificación personal la convierte en una de las mejores parlamentarias españolas. Ánimo, Inés, más pronto que tarde, volverás al éxito político. Por otra parte, desapruebo la actitud de Pablo Iglesias, que al no alcanzar el poder deja sus cargos y la política. Su incidente en un debate fue bochornoso. En democracia cabemos todos, no hay enemigos a eliminar, sino adversarios con quienes dialogar. La democracia incluye, no excluye. Eso lo hacen las dictaduras. Los españoles estamos hartos de insultos, broncas y puños en alto. La política son hechos, no arrogancia ni palabrería. Julio Anguita, comunista convencido, aconsejaba votar antes a una ultraderecha cumplidora que a una izquierda prometedora. Las palabras se las lleva el viento. Los hechos permanecen.

Miguel Bretón Vallejo. ZARAGOZA

'¿Cerrar una biblioteca?'

Ayer fui a devolver un libro a la biblioteca de la CAI Mariano Pano. Cogí otro, pero esta vez con una punzada de rabia y dolor ante la noticia de su posible desaparición. ¿Qué está pasando? Con el orgullo de contar con un Premio Nacional de ensayo a Irene Vallejo por su magnífico trabajo sobre la historia del libro y de las bibliotecas, ¿cómo se permite el cierre de una de ellas? Somos muchos los que nos sentiremos indignados. Apelo a los responsables de esta decisión para que la reconsideren y exploren sinergias con instituciones públicas para impedir su cierre. Una escritora, lectora y usuaria de bibliotecas.

María Molina Vera. Zaragoza

'Ciencia, política, filosofía'

Estoy proponiendo un Certamen en el que ciencia, política y filosofía son concursantes en el Premio del Dios Humano de la Esperanza. La ciencia ha logrado adelantos asombrosos. No obstante, también ha creado parte de los grandes problemas. El equipo científico para combatir el crimen no ha reducido el desafuero; más bien, este ha continuado esparciéndose. El aire y el agua son ensuciados con sustancias contaminadoras. También están las armas de destrucción masiva. La política: Maquiavelo escribió ‘El príncipe’ y en él citó como dechado a César Borja, hijo del papa Alejandro VI. Borja era un artista de la política y utilizaba sin escrúpulo ni piedad cualquier medida de fuerza o fraude que le permitiera extender sus conquistas. El maquiavelismo describe el principio político de que un gobernante puede utilizar cualquier medio, ilícito o inmoral, a fin de mantener su poder. Tal política ha producido guerras, golpes de estado, nacionalismo, populismo, violencia y terrorismo. La filosofía: La palabra griega ‘filosofía’ significa amor a la sabiduría. En su uso moderno, tiene que ver con los intentos humanos por entender por medio de la razón y la especulación toda la experiencia humana, las causas y los principios fundamentales de la realidad. Hay filósofos expertos para casi toda esfera de la actividad humana. Consejeros para todo, según el color con que se mira. ¿Qué tipo de consejo ofrecen? Una moral relativa, que por cierto ha calado en la sociedad actual, ya no hay un concepto absoluto sobre lo que está bien y lo que está mal. ¿El resultado? Creo que este premio va a quedar desierto.

José Luis Sancho Sánchez. ZARAGOZA

Las cartas al director no deben exceder de 20 líneas (1.500 caracteres) y han de incluir la identificación completa del autor (nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono). HERALDO se reserva el derecho de extractarlas y publicarlas debidamente firmadas.

cartas@heraldo.es