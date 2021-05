El profe Perplejo lee prensa, mucha prensa, porque es la única manera de descubrir que estaba equivocado.

Es mejor saberlo a tiempo: solo los imbéciles aciertan siempre. ¿Que usted siempre tiene razón? Pues métala en la nevera, que si la deja a la intemperie se pone malita enseguida. ¿Qué usted sí sabe la verdad? Mire: la verdad única se parece a esa cabeza de merluza que lleva en el congelador varios meses y no sabemos cuándo tirarla; acaba oliendo a lealtad acrítica, también conocida como razón imbécil. ¿Que en la prensa hay activistas, mentirosos, vendidos y propagandistas? No es un mal exclusivo del oficio. No dejará usted de ir a la médica porque sea una activista. No dejará usted de vacunarse porque el enfermero lleve banderita patriótica o pin LGTB.

Verá usted: la prensa es la única vacuna contra la desinformación, el mal endémico del siglo que le hará a usted enfermar de rabia y crispación si no le pone remedio. ¿Cree que nadie se atreve a contar la realidad verdadera? A lo mejor es porque a usted no le interesan los matices, las opiniones, la vida, en definitiva. Reclame su derecho a la inteligencia, a escuchar al que piensa distinto. Solo así se entiende la gente. Reproche las ruedas de prensa sin preguntas, las entrevistas pactadas, los debates con amigos, los rosarios sin palabras, la charcutería política. Abra hoy ese periódico que nunca leería y descubra por qué han muerto David Beriain y Roberto Fraile. Contra la razón imbécil, periodismo y opinión.