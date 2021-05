Cartas al director de HERALDO: 'Díaz Ayuso, ‘kalós kai agathós’'

'Díaz Ayuso, ‘kalós kai agathós’'

Dicen los americanos: 'The crowd cheer the winners’, la multitud vitorea a los triunfadores. ‘Congratulations!’ Del triunfo se ha hecho eco tanto la prensa nacional como la internacional. El ‘New York Times’ resaltaba que el eslogan había sido una sola palabra, ‘libertad’, para ganar con soltura unas complicadas elecciones.

Los resultados denotan una hazaña épica, un antes y un después, como la batalla de Kursk o la de Cannas. Los generales soviéticos, tras Kursk, vieron expedito el camino a Berlín y obraron en consecuencia. No sucedió así con Aníbal, quien cuando su general Hanón le dijo: "Felicidades por tu victoria, Aníbal, esta noche cenaremos en el Capitolio (Roma)", contestó, "no tan deprisa, Hanón, no tan deprisa". Roma estaba desmoralizada y sin defensas por el revés sufrido en Cannas, pero Aníbal no supo aprovechar su victoria y Roma no se tomó, se recuperó para en Zama hundir al ejército cartaginés. Ayuso, ‘kalós kai agathós’, hermoso y bueno, en griego. Significa la fusión en la presidente de la nobleza de aspecto y el bien moral, como ideal de conducta, equivaldría a la expresión romana ‘mens sana in corpore sano’. En ambos casos se indica un ideal perfecto entre el cuerpo y el espíritu, como objetivo educativo y conducta personal. Además de virtud ética se incluye excelencia de carácter y valentía, demostrada en el reciente certamen electoral. Por eso Jano bifronte, dios romano de la guerra, con la mitad del rostro sonríe a Ayuso por su victoria, y la otra mitad llora por la derrota de Iglesias y Gabilondo, a quienes los suyos han tirado ya a la basura. ‘Sic transit gloria mundi’. La política es un campo de minas, no sabes dónde va a estallar la bomba. Suene ahora la canción de Paco Ibáñez ‘Palabras para Julia’, es la mejor forma de despedir con dignidad a alguien cuya marcha se desea.

Isidoro Berdié Bueno. ZARAGOZA

'La vacunación de los jóvenes'

Estamos comprobando que la incidencia de positivos de coronavirus no baja o su atenuación es apenas perceptible. Si revisamos los datos de positivos diarios un porcentaje altísimo es de menores de 40 años. Por una parte tenemos que la población de mayor riesgo está vacunada y por otra tenemos a nuestros jóvenes hastiados con las restricciones. Si a los mayores nos cuesta respetar las normas de distanciamiento con nuestros padres, hijos y amigos, a los jóvenes, el ir con el ‘bozal’ de continuo y no poder relacionarse con los colegas es algo que tenemos que asumir como una práctica difícil de cumplir. Yo soy de las personas que me enfado cuando veo incumplimientos al respecto, pero también me pongo en la piel de nuestra juventud después de más de un año con esta situación. Desconozco si es por la cepa inglesa, pero ahora los contagios se trasmiten a las unidades familiares al completo. Vacunemos de inmediato a los colectivos a partir de los 15 años. Ellos son asintomáticos pero mandan al hospital a sus familiares y suben el porcentaje de incidencia y nivel de riesgo. Es necesario replantearse el calendario de vacunaciones si no queremos pasar todo el verano con restricciones severas y problemas hospitalarios.

Mar Ripol Gómez. ZARAGOZA

'Torrelacárcel, mi pueblo'

Torrelacárcel es mi pueblo porque allí ha vivido mi familia. Allí he nacido, di los primeros pasos y pienso descansar en paz, si Dios quiere. Ser de pueblo es un privilegio. Como dice Miguel Delibes es un don de Dios que me permite, entre otras cosas, complacerme contemplando las tranquilas calles de mi pueblo o la imponente sierra Palomera desde la distancia; y dormir tranquilo en el verano sin aire acondicionado. Como todos los pequeños pueblos, Torrelacárcel está amenazado por la despoblación, poco a poco camina hacia la ruina total y me gustaría hacer algo para ayudar a evitarlo. Es por lo que invito a los lectores a conocer mi pueblo, porque además de garantizarles una excursión interesante, quizá a alguno le apetezca fijar allí su segunda residencia; y sería ideal que a alguien se le ocurriera alguna actividad para realizar en el pueblo que generara trabajo. Torrelacárcel está situado en el altiplano de Teruel, en la cuenca del Jiloca y tiene acceso a la autovía A-23, por la salida y entrada del km 150. A la Administración, que no olvide la importancia que tiene que nuestros pueblos sigan vivos, porque además de ser testimonio del pasado y complemento del paisaje, son una pieza fundamental en la conservación del medio ambiente.

Pablo Gómez Hernández. ZARAGOZA

'La nueva lógica'

Lo nuevo siempre suena bien, es la novedad, es el descubrimiento, es la renovación, diríamos que hasta el renacer, la purificación. Ahora disfrutamos de la ‘nueva normalidad’, que dicho así nos ha parecido desde el principio algo a lo que adaptarse pero semejante a lo de siempre. Con ello ha debido venir de la mano la ‘nueva lógica’ que ha desplegado la nueva progresía. La nueva lógica de los partidos de izquierda que solo pactan con partidos de izquierda, salvo con el PNV, que como todo el mundo sabe está a la izquierda de Lenin. La nueva lógica de dirigir un partido obrero desde un chalet de lujo. La nueva lógica de llamar a tu partido en femenino, aunque lo lidere un hombre con coleta o con moño. La nueva lógica de mostrar tu transparencia y el mérito de las personas colocando a tu pareja de ministra, además ministra de Igualdad, desplegando los postulados de la nueva igualdad de oportunidades. La nueva lógica de defender el trabajo digno y no dar de alta a tu asistente. La nueva lógica de condenarte dos veces por ello y comportarse como si se oyera llover. La nueva lógica de asesorar políticamente a un país pobre y cobrar una fortuna empobreciendo más al país. La nueva lógica de declarar esa fortuna a través de una empresa pantalla para pagar menos impuestos. La nueva lógica de premiar a los verdugos en vez de apoyar a las víctimas en los temas terroristas que ha sufrido nuestra querida democracia. Con la nueva normalidad voy tirando, pero con la nueva lógica no puedo. Y mira que intento comprenderla, pero no hay manera, será que se me asemeja a la antigua hipocresía de toda la vida.

Fernando Valdrés Allueva. Zaragoza

'Pesadilla después del cine'



Me arrepiento de haber visto ‘El olvido que seremos’, de Fernando Trueba, con Javier Cámara. La película es muy buena, no aburre ni da tregua a pesar de su larga duración; y la actuación de Cámara, perfectamente creíble. Pero por su culpa tuve una pesadilla muy amarga. De haberlo sabido no la habría visto. La calidad de la película no compensa la horrible pesadilla. A mi pareja le sucedió lo mismo.

Martina Pellejero Cuéllar. ZARAGOZA

Las cartas al director no deben exceder de 20 líneas (1.500 caracteres) y han de incluir la identificación completa del autor (nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono). HERALDO se reserva el derecho de extractarlas y publicarlas debidamente firmadas.

cartas@heraldo.es