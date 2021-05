Cartas al director de HERALDO: 'Una encuesta sobre el sistema educativo'

'Una encuesta sobre el sistema educativo'

El Ministerio de Educación te anima a opinar en internet sobre el futuro de la organización educativa como el que opina sobre la piña en la pizza o la cebolla en la tortilla. ¡Ojo!, solo sobre la piña y la cebolla (la pizza y la tortilla ya están hechas). Lo cual me plantea algunas dudas. 1.- ¿Qué pensarían sanitarios, juristas, miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y el pueblo en general si el Gobierno animara a opinar sobre la futura organización de salud, defensa y justicia? 2.- ¿Por qué piden opinión sobre la selectividad y no sobre el Código Civil o el MIR, siendo el pueblo español igual de experto en educación, derecho y sanidad? 3.- ¿Qué validez tiene una encuesta en la que pueden votar tanto niños de 12 años como una misma persona desde 50 cuentas distintas? Y algunas preguntas parecen una inocentada. Parece una forma por parte del Gobierno de reconocer sus errores en el sistema educativo –y los de gobiernos anteriores– y de mostrar su desorientación sobre el futuro, pidiendo ayuda de forma no muy sutil. No se molestaron en consultar a los docentes cuando suprimieron los exámenes de septiembre, impidiendo así que muchos estudiantes aprovecharan ocho semanas de su vida. Y ahora piden opinión al pueblo en general sobre toda la organización del sistema educativo. Bueno, paciente lector, no sé qué haces leyendo un artículo de opinión o debatiendo sobre la Superliga, tu gobierno te insta a opinar sobre la organización escolar... ¡Desde Infantil hasta Selectividad, ahí lo llevas! No sé qué harán con las opiniones, pero por si da la casualidad de que por una vez ‘los de arriba’ escuchan al pueblo –aunque sea para luego echarle la culpa–, yo que tú delegaría mi encuesta en un docente. Dejemos trabajar a los profesionales.

Ana María Gorbe Martínez. TERUEL

'Ricardo Sáinz Samitier'

Se nos ha ido Ricardo Sáinz Samitier, una figura internacional de la patología digestiva que ha dejado en Zaragoza una escuela con una brillante saga de especialistas. Las plazas de MIR en el servicio que dirigía en el Hospital Clínico cotizaban muy alto. Sin embargo, desde la ventana a la sociedad aragonesa que nos brinda HERALDO en esta sección, no quiero hacer ahora el elogio de la excelencia científica del catedrático, que a otros corresponde glosar. Lo que quiero es dejar constancia emocionada del lado humano de Ricardo. Una persona buena y entrañable que ayudó mucho a quienes tuvimos la fortuna de tratarle: ¡Hasta luego, Ricardo!

Rogelio Altisent. ZARAGOZA

'Ante la brecha digital'

Esta pandemia está poniendo de manifiesto el enorme tamaño de la brecha digital. Muchos nos creemos duchos en estas lides y a la hora de la verdad nos vemos en dificultades para ciertos trámites, que desde hace unos meses solamente pueden hacerse por medios telemáticos. Para acceder a la administración digital, primeramente, debería formarse a ciertos sectores de población, y prestar ayudas desde las administraciones más cercanas al ciudadano. El 19 de abril supimos que el Ayuntamiento había habilitado, con voluntarios, varios puntos en ocho centros cívicos donde solicitar cita para la vacunación de la covid. Pero me parece escaso, se queda en eso, únicamente para el tema de vacunación. La Unión Vecinal Cesaraugusta puso en marcha a principios de mes un servicio de apoyo gratuito para gestiones ‘on line’ para cualquier persona que nos llame o se acerque a nuestra sede. Me consta que cuando esta idea se planteó ante ciertos técnicos municipales no fue muy bien acogida, pues no tenían claro si el Ayuntamiento estaba para eso. De todos modos, contamos con colaboración municipal, pues nuestros carteles están en diferentes mupis de la ciudad y en la publicidad que llevan los autobuses urbanos. También pueden verlo en nuestra web. La Unión Vecinal tiene claro que el servicio a la ciudadanía es una de sus prioridades. El año pasado ya pusimos en marcha un curso para tratar de disminuir la brecha digital, del que se beneficiaron 140 personas. Curso completamente gratuito y detrayendo el coste del presupuesto para gastos de funcionamiento de la entidad y sin otro tipo de financiación. Visto y comprobado el éxito de dicho curso, pues se realizó en diferentes centros cívicos municipales, el Ayuntamiento este año ha decidido continuar con ellos financiando tanto a la Unión Vecinal como a la FABZ, quien el año pasado al no haber presupuesto rechazó la propuesta. Lo que me molesta es que unos y otros se unan a iniciativas tomadas por terceros sin reconocer quién las inició.

José Antonio García Solana. Presidente de la A.VV. Aljafería y Secretario de la Unión Vecinal Cesaraugusta

'Las zonas verdes de la plaza de los Sitios'



Hace unos días, después de casi seis meses de obras y vallas, se abrieron las zonas verdes de la plaza de Los Sitios de Zaragoza. Se supone que se han adecuado para que los ciudadanos puedan disfrutar de ellas, incluso tumbarnos para admirar el monumento. Pues eso ha durado poco, porque los ciudadanos con perros siguen dejando que sus animales defequen y orinen en ellos haciendo casi imposible que los niños puedan correr, saltar y revolcarse por la hierba. Y encima, si les dices a los propietarios de los canes que hay una ordenanza que lo prohíbe se te ponen hechos unas fieras... ¿Por qué no se ponen carteles para advertir de esto? O es que se ha hecho semejante inversión para los canes y serán ellos y no nosotros los que puedan disfrutar de las vistas y el verde del césped? Por favor, hagan algo o tanto esfuerzo y dinero no van a valer para nada.

M. Pilar Michell Barrios. Zaragoza

'¿Lenguaje inclusivo?'

Uno de los rasgos que caracteriza a un progresista es el uso del llamado lenguaje inclusivo. Tenemos ilustres ejemplos en la ministra de Igualdad, Sra. Montero; en el exvicepresidente Sr. Iglesias y en el presidente del Gobierno, Sr. Sánchez. Con el fin de no limitar el factor inclusivo al género, propongo extender el ámbito de aplicación: unificar las bes y las uves, eliminar las haches, los acentos y, en general, suprimir todas las reglas ortográficas. Se conseguirían tres objetivos: disminuir el abandono escolar, ya que sería más fácil aprobar la ESO; facilitar la inclusión de todos los nacionalistas que no han optado por el castellano como lengua vehicular; y, sobre todo, se ampliaría el número de ciudadanos como posibles candidatos a futuros ‘ministros/as’ y ‘presidentas/es’. Es posible que algún miembro de la RAE se cortara las venas presa de la desesperación, pero son efectos colaterales que habría que pagar por conseguir una España más igualitaria, progresista e inclusiva.

Francisco Ruiz Martínez. ZARAGOZA

