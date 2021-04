Con un mayor énfasis en los trámites por internet, aunque se mantienen otras opciones, ha comenzado en Aragón el proceso de escolarización, que se desarrolla por segunda vez bajo los efectos de la pandemia.

La elección de escuela y la asignación de plaza para los hijos es un momento clave para las familias, pues influye en su organización diaria, por eso es necesario cuidar su desarrollo en condiciones de accesibilidad y de justicia.

Los padres de unos diez mil niños aragoneses harán estos días los trámites para que sus hijos ingresen el próximo curso en el sistema educativo, uno de los primeros pasos en la vida de los pequeños que, además, condiciona la organización de la vida doméstica y la conciliación laboral. Es un proceso importante para las familias -que a veces lo viven con cierta ansiedad- y que en Aragón, en términos generales, se desarrolla con normalidad, puesto que hasta un 95% de las familias consiguen plaza en el colegio seleccionado. Conjugar la libertad de elección con la equidad y la inclusión no siempre es sencillo, pero ese es el reto que tiene la administración educativa cada año para responder a las demandas de una sociedad plural. Con frecuencia las inversiones necesarias para crear nuevos centros escolares van por detrás de las necesidades, especialmente en barrios de reciente creación y población joven, como ocurre en Zaragoza en Parque Venecia con el colegio María Zambrano. Hay que acelerar en todo lo posible las obras necesarias para que todos los niños acudan a clase en condiciones dignas.

No está de más resaltar el esfuerzo que están haciendo las direcciones de los colegios, los profesores, el personal no docente, las familias y los propios niños para que los centros educativos sean lugares seguros durante la pandemia. Los datos demuestran que lo están haciendo bien, pues las escuelas no se han convertido, como se temía a comienzos del curso, en focos de expansión de la covid.