La actualidad se instala en la incoherencia y tras el desconcierto viene el caos.

Si las vacunas son seguras ¿por qué tanto paréntesis, limitación y hasta retiradas? No casan los mensajes con los datos y mucho menos con las decisiones políticas que provocan. Ocurre también con la pandemia, cuya gestión fluctúa ya a ritmo económico mucho más que sanitario y las prisas se imponen por una crisis que desboca todas las previsiones. Pero todo se reviste de lo contrario y se compran los discursos porque es demasiado duro admitir que este proceso se nos hace largo y tremendamente doloroso. La covid ha abierto un tiempo nuevo y tampoco nos sirven ya las soluciones viejas ni las prisas para imponerlas. Pero cuesta imaginar lo diferente, anticiparse a lo desconocido y encima hacerlo en tiempo y forma. ¿Que no hay para las pensiones? Pues se alarga la edad de la retirada y se penaliza lo contrario olvidando que más del 30% de los jóvenes hace fila en el paro, y la otra parte se fuga con su talento donde puede. ¿Que no se puede ir al centro de salud o al aula? Se digitalizan el ambulatorio y la enseñanza comprando ordenadores sin enseñar a usarlos ni cambiar métodos ni procedimientos. ¿Que viene la quinta ola? Se levanta el estado de alarma el próximo 9 de mayo porque en la antesala estival no podemos permitirnos perder otra temporada turística ni entretanto unas elecciones en la capital. Las incoherencias nos invaden y nos neutralizan y a la pandemia covid le acompaña ya la pandemia de la perplejidad, que paraliza lo mismo que el miedo en un momento en el que justo esto es lo único que no nos podemos permitir.