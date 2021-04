Metidos en la quinta ola

Metidos ya en la quinta ola del coronavirus y con la ocupación por covid en las ucis de nuevo al alza, el Gobierno de Aragón tuvo ayer que establecer nuevos confinamientos (Cuarte de Huerva, Fraga y la comarca de La Litera) y sigue atentamente la evolución de la capital.

Pero lo que más debe preocupar es la situación de las zonas frutícolas limítrofes con Lérida, donde los datos empiezan a reflejar un panorama similar al que acabó desatando el verano pasado una dañina oleada ligada al trabajo agrícola.

No cabe ya duda de que España afronta la cuarta oleada de la pandemia, que para Aragón es la quinta porque en verano tuvo que sufrir una propia surgida del flujo de los jornaleros en las comarcas fruteras orientales. Por eso mismo, la situación en esa zona tiene que ser observada con mucha atención, para poder tomar a tiempo las medidas necesarias e impedir que se repita lo que ocurrió en julio y agosto del año pasado. Aún no ha comenzado la campaña agrícola, pero ya se detectan signos inquietantes en los datos y, de hecho, el Gobierno autonómico ha decretado el confinamiento, y otras restricciones, para la localidad de Fraga y la comarca de La Litera, tratando de frenar el alza de los contagios. En el contexto del trabajo agrícola temporal, que supone una gran movilidad de las personas, hay que extremar también las tareas de control de esos desplazamientos, tanto más peligrosos por cuanto no se dispone todavía de criterios y procedimientos para administrar la vacuna a los temporeros.

Preocupa también la evolución de Zaragoza capital, aunque no se percibe una tendencia clara, pues agrupa a la mitad de la población aragonesa. Es posible que el avance de la vacunación, aunque es muy lento y no deja de encontrar obstáculos, tenga alguna influencia para moderar el ímpetu de esta ola. Pero no cabe fiarse. Autoridades y ciudadanos tenemos que estar preparados para hacer frente, con las precauciones ya de todos conocidas, a un coletazo del virus que ojalá sea el último.