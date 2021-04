'Incapacidad de la gestión pública'

La Oficina del Censo de Estados Unidos es una agencia gubernamental que provee datos sobre la población y la economía del país.

Cada diez años realiza un censo de población y vivienda. En el siglo XIX, procesaban manualmente todos los datos. Dado el crecimiento continuo de la población y a pesar del incremento de personal, su ejecución llevaba emparejado un aumento del tiempo requerido para su obtención. El de 1880 requirió 1.495 empleados y siete años y medio de procesamiento manual, lo que implicaba que el censo de 1890 no se podría acabar para 1900. Siguiendo el envidiable estilo americano para enfrentar problemas de I+D+i, la Oficina de Censos, en primer lugar, reconoció su incapacidad y, en segundo, convocó un concurso para proveerse de un sistema más rápido de procesamiento. Se presentaron tres propuestas, la que ganó fue la de Herman Hollerith (1860-1929), basada en una máquina tabuladora que utilizaba tarjetas perforadas y el uso de contadores eléctricos. El concurso consistió en procesar nuevamente los resultados de 1880. El resultado es que el tiempo de procesamiento se redujo a dos años y medio, y el de 1890 requirió tres años. De paso, dio nacimiento a la compañía Tabulating Machine Company, que después actuó en el campo de las calculadoras automáticas y dio lugar a la conocida empresa denominada IBM (International Business Machines).

La Administración pública española se enfrenta en estos momentos a problemas que no puede resolver

En la actualidad tenemos problemas equivalentes que son más complejos, pero también tenemos herramientas más sofisticadas. Uno de ellos es la incapacidad, no reconocida por los dirigentes políticos, de que la gestión pública se empieza a encontrar ante problemas que no puede resolver bien. A modo de ejemplo, les propongo tres: el reparto de ayudas nacionales y autonómicas, aprobadas en el 2020 a familias, trabajadores, consumidores, y colectivos vulnerables, por la covid-19; el histórico colapso judicial, que la pandemia ha agravado con 153.000 casos nuevos a añadir a la lista de espera; y la oportunidad de transformación que ofrecen los fondos Next Generation para consolidar un nuevo modelo de liderazgo institucional, pero que todos los ministerios temen a la hora de sacar convocatorias por la posible avalancha de peticiones imposibles de discriminar en los plazos acordados con la Unión Europea.

En todos los casos se requiere adaptar las normas aplicables para conciliar agilización, simplificación, flexibilidad y rapidez para poder realizar una buena gestión con los principios de igualdad, no discriminación, concurrencia, publicidad, transparencia, seguridad y buena administración, sin renunciar a los controles de legalidad y eficacia de la actuación administrativa, manteniendo un elevado nivel de garantías para los ciudadanos y los operadores económicos. En estos momentos y desde mi punto de vista, todo eso es la cuadratura del círculo. La solución empieza no solo por reconocer públicamente el problema global e intentar adaptar las normas, sobre todo hay que buscar las soluciones apoyadas en criterios tecnológicos y poner los medios necesarios para conseguir servicios públicos inteligentes que integren lo social, lo ambiental y la equidad como señas de identidad del modelo económico para conseguir un adecuado reequilibrio de riqueza, de derechos y deberes, y avanzar en una sociedad realmente inclusiva. En el caso de no conseguirlo, estaremos facilitando la aparición de espacios de ineficiencia o injusticia o impunidad o amiguismos o fraude. Mientras, los planes de estudios de la mayoría de los grados y másteres de este país piensan que los conocimientos relacionados con la Informática son para los informáticos. Y así nos va.

Para encontrar las soluciones hay que empezar por reconocer la incapacidad, para luego buscar y aplicar los medios tecnológicos apropiados

Me despido con tres frases brillantes que resumen en pocas palabras aspectos complementarios de lo que estoy manifestando. "La vida debe vivirse hacia adelante pero solo se comprende hacia atrás" (Sören Kierkegaard). "Todas las cosas ya fueron dichas, pero como nadie escucha es preciso volverlas a decir" (André Gide). "La especie humana es una especie con amnesia" (Graham Hancock).