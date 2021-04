'How know'

Querría aquí hacer un llamamiento: hay que ser más didácticos.

El lenguaje es una magnífica herramienta para comunicarnos. Y las letras, palabras y frases sirven para entenderse. Últimamente observo que he de hacer verdaderos esfuerzos para comprender a ciertos emisores. Por que a pesar de compartir idioma materno, no hay manera. Si antes la expresión de ‘no hablamos el mismo idioma’ se empleaba en un sentido figurado, ahora es literal. Hace tiempo que vengo escuchando que algunas palabras, feas, además, y que debemos al mundo globalizado nos invaden. Suelto una: el ‘know how’. ¡Atentos! Ya no se dice experiencia. Se dice ‘know how’. Las siglas, abreviaturas y acrónimos –de denominaciones ‘in english or in spanish’– campan a sus anchas en los tediosos ámbitos ‘on line’ y, por supuesto en los ‘off line’ donde mis entendederas se quedan cortas en muchos contextos, desde el educativo hasta el bancario, pasando por las muchas entidades y los cientos de miles de formularios e impresos llenos de conceptos administrativos o de derecho. Eso, por no hablar de la renta. O el recibo de la luz. Que cuando te llaman para intentar cambiarte la tarifa cuelgas sólo por no escuchar el rollo: prefieres pagar más. Y es que defenderte en la vida es muy complicado y yo, al menos, saber saber, de casi de nada. Y que a medida que pasan las generaciones, la cultura y el mundo se engrandecen. Y nuestro ámbito competencial –otra de esas frases muletilla– engorda y engorda, pero con grasas saturadas.