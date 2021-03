Del arte de lo posible al marketing digital. La política ya no es lo que era. Y hace tiempo que en los gabinetes pesan más los estrategas publicitas que los propios políticos. Por eso sabemos que detrás de Sánchez está el joven Iván Redondo, y detrás de Isabel Diaz Ayuso proyecta su sombra alargada el experimentado Miguel Angel Rodriguez. Se nota en los discursos, en la escenografía y en el lenguaje que sacrifica conceptos, antes tan sagrados y ahora manipulados, como el de libertad.

Isabel Diaz Ayuso convocó elecciones la semana pasada como quien hace un anuncio de la Coca Cola. Habló de los hosteleros, los taxistas, los comerciantes, los ciudadanos y enarboló la bandera de la libertad versus socialismo como si fuera la chispa de la vida que se nos arrebata por el mero hecho de cumplir normas o adaptarnos a una pandemia cruel que deja más muertos que sacrificios. Ayuso practica el independentismo de España y de su propio partido y se ampara en el individualismo feroz travistiéndolo de libertad. Y no es la única. El populismo se abre camino así, convenciendo a las masas de que por encima de lo colectivo está el derecho individual y recuperando aquel "quién es la DGT para decirme a mí qué tengo que beber yo" de Aznar. Pero no es libertad desocuparse del otro, da igual territorio que persona, sino egoísmo salvaje, porque no está sólo en los derechos, económicos y sociales, nuestra salvación, sino en el cumplimiento de las obligaciones. O lo que es lo mismo, en hacer lo que debemos porque nos da la gana. Eso sí, es libertad. Lo demás, narcisismo peligroso.